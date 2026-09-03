Fallece Gloria Steinem, una de las voces más influyentes del feminismo estadounidense

Nueva York - Gloria Steinem, la célebre autora y activista que se convirtió en uno de los símbolos más visibles y en una de las voces más influyentes del movimiento feminista en Estados Unidos, y una férrea defensora de sus causas a lo largo de su vida, ha muerto. Tenía 92 años.

Con su característico pelo con mechas, peinado con raya en medio, y sus grandes gafas de aviador, Steinem, cofundadora de la revista Ms., era una figura muy reconocible allá donde iba. Y iba a todas partes: pasó gran parte de su vida como activista viajando, dando charlas en campus universitarios y centros comunitarios, en concentraciones y marchas.

Falleció el miércoles en su domicilio de Nueva York, según informan sus perfiles en las redes sociales y los de su fundación.

“El mayor don de Gloria era su capacidad para escuchar a los demás, para hacer que se sintieran vistos y escuchados”, decían las publicaciones. “Sus palabras, sus acciones y su ejemplo permitían a las personas ser ellas mismas sin reservas. Gloria vivió fiel a su espíritu independiente, siempre con curiosidad y un gran sentido del humor”.

PUBLICIDAD

Según las publicaciones, a Steinem le gustaba escribir y pasar tiempo con la comunidad en los últimos años. También organizaba tertulias para cientos de personas en su casa. Falleció justo antes de que se publicaran este otoño las memorias que tenía previstas.

“No se puede hacer por teléfono ni por Internet”, declaró a The Associated Press en una entrevista en 2015. “Hay que estar allí con los cinco sentidos. Debería resultar obvio que las personas no pueden empatizar entre sí a menos que estemos en la misma habitación”.

Steinem cambió de trayectoria profesional tras comenzar su carrera como periodista

Comenzó su carrera como periodista; concretamente, fue una de las que, en 1963, informó sobre las condiciones degradantes que se vivían en el imperio “Playboy” de Hugh Hefner, un reportaje encubierto del que más tarde se arrepintió. Atribuye el cambio en su trayectoria profesional a una reunión celebrada seis años más tarde, en la que varias mujeres se pronunciaron con valentía a favor del derecho al aborto.

“Esa intervención fue el comienzo de mi activismo”, declaró Steinem —quien se había sometido a un aborto ilegal y secreto a los 22 años— a la AP en un correo electrónico en 2022, al reflexionar sobre la anulación de la sentencia Roe contra Wade. “O bien el control sobre nuestros propios cuerpos es igualitario, independientemente del sexo o la raza, o bien no vivimos en una democracia”.

Aunque pronto se convirtió en una activista reconocida, es probable que quienes vieron a Steinem denunciar la discriminación durante tantos años nunca sospecharan que había tenido que superar un profundo miedo a hablar en público. Se habría limitado simplemente a escribir, dijo, si los editores de aquella época hubieran estado dispuestos a dejarla escribir sobre el movimiento feminista.

PUBLICIDAD

Pero no les interesó, según declaró a la AP en 2015. “Así que al final tuve que salir a dar una charla, lo cual era mi peor pesadilla”, afirmó. “Es que estaba aterrorizada. Pero estoy agradecida, aunque todavía me da miedo incluso ahora”.

La notoriedad de Steinem se mantuvo a lo largo de toda su vida

El paso del tiempo apenas frenó a Steinem; ya bien entrados los 80, seguía viajando por todo el mundo y alzando la voz sobre temas que le importaban. Entre ellos se incluían desde la mutilación genital hasta la reconciliación coreana, pero era la igualdad de las mujeres lo que tenía prioridad. “Ser feminista significa ver el mundo como un todo en lugar de como una mitad”, dijo en una ocasión. “No debería hacer falta un nombre, y algún día ya no lo hará”.

Con el paso de los años, la presencia pública de Steinem se mantuvo. A sus 83 años, se sentó en primera fila en su primer desfile de moda, como invitada del diseñador Prabal Gurung. Unos días después de cumplir 85 años, dirigió un “círculo de conversación” de mujeres en una obra de teatro off-Broadway que celebraba su vida, donde, una a una, las mujeres del público —muchas de ellas conteniendo las lágrimas— se levantaron para darle las gracias y contar sus propias historias de discriminación. En 2020, su vida fue el tema central de un largometraje, “The Glorias, A Life on The Road”, basado en sus memorias de 2015 y protagonizado por Julianne Moore.

Y, a sus 91 años, colaboró en la elaboración de un libro ilustrado junto con la activista por la paz liberiana y premio Nobel Leymah Gbowee, con el objetivo de inspirar a los jóvenes a cambiar el mundo. “Rise, Girl, Rise: Our Sister-Friend Journey. Together for All” se publicó en febrero de 2026.

PUBLICIDAD

Esa constante exposición pública tuvo su precio; incluso en sus últimos años, Steinem expresaba su frustración porque, a pesar de sus logros, a menudo se la describía como guapa o glamurosa (un reportaje de “Vanity Fair” de 1992 llegó incluso a destacar sus “espectaculares piernas de caballo de carreras”). Era una etiqueta que, según ella, restaba valor injustamente a su mensaje.

“Nadie me había dicho nunca que era guapa hasta que me declaré públicamente feminista, y eso fue cuando tenía unos treinta y cinco años”, declaró a la AP en una entrevista de 2011. “Estaba claro que me estaban poniendo esa etiqueta. Lo más doloroso es que trabajas muy duro y la gente dice que es por tu aspecto”.

Steinem tuvo que hacer frente a la hostilidad procedente de muchos frentes

Por supuesto, Steinem también tuvo que hacer frente a la hostilidad. A veces procedía de lugares insospechados. En 1990, durante su aparición en el programa de entrevistas de Larry King en la CNN, se quedó visiblemente atónita cuando una oyente la saludó alegremente y, a continuación, le dijo que “se pudriera en el infierno” porque había arruinado “la hermosa familia estadounidense”.

Pero para entonces, señaló, al menos la gente se tomaba en serio a las feministas. No era así en 1972, cuando cofundó la revista Ms. Magazine y muchos comentaristas —sobre todo hombres— la tacharon de ridícula y pronosticaron su rápida desaparición. (La revista sigue publicándose hoy en día, editada por la Feminist Majority Foundation.)

Entre los detractores de Steinem se encontraba el presidente Richard Nixon, a quien se grabó en el Despacho Oval ridiculizándola tanto a ella como al título “Ms.”. La burla fue mutua: en un discurso pronunciado en 1972 en el Club Nacional de Prensa, Steinem calificó a Nixon de “el jefe de Estado con mayor inseguridad sexual desde Napoleón”.

PUBLICIDAD

---