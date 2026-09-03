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Pedro Sánchez rechaza que Marruecos estuviera detrás de la crisis migratoria en Ceuta

El presidente del gobierno español negó que las autoridades marroquíes hayan orquestado la entrada masiva de migrantes

3 de septiembre de 2026 - 9:58 AM

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El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. (Fernando Sánchez)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, rechazó el jueves las insinuaciones de que las autoridades marroquíes ayudaron a orquestar la incursión masiva y mortal de migrantes desde Marruecos hacia el enclave español de Ceuta, mientras aumenta la presión por su gestión de la crisis.

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“Puedo garantizarles que ninguna institución —ni el servicio diplomático, ni la Comisión Europea, ni ningún organismo internacional— ha facilitado al Gobierno de España pruebas sólidas de que Marruecos planificara o llevara a cabo este episodio. Ninguna”, declaró Sánchez ante los diputados.

La víspera, decenas de miles de personas participaron en manifestaciones en ciudades de todo el país contra la crisis humanitaria en Ceuta, en las que exigieron soluciones y la dimisión de Sánchez.

A finales de julio, unos 72,000 migrantes llegaron a Ceuta —un territorio español situado en el norte de África con apenas 84,000 residentes— a nado o trepando por las vallas fronterizas. La mayoría regresó a Marruecos o fue devuelta al otro lado de la frontera en cuestión de días, pero alrededor de 5,000, entre los que hay 1,200 menores, siguen en la ciudad semanas después, según el Gobierno. Las autoridades de Ceuta barajan una cifra más elevada.

Sánchez afirmó que 141 personas murieron al intentar entrar en la ciudad, pero ni su oficina ni el Ministerio del Interior explicaron cómo se había obtenido esa cifra.

Todavía persisten grandes dudas sobre qué provocó la llegada masiva, que, según el Gobierno español, se debió a una campaña en las redes sociales.

A principios de semana, la prensa española informó de que un informe policial había destacado la supuesta permisividad de las fuerzas de seguridad marroquíes en el incidente, pero las autoridades españolas negaron que el documento hubiera culpado a Rabat.

Sin embargo, Sánchez afirmó el jueves que, durante un periodo de 10 horas el 30 de julio —cuando las llegadas alcanzaron su punto álgido—, la gendarmería marroquí “permitió que se cruzara la frontera” en Ceuta.

Su Gobierno ha evitado sistemáticamente las críticas a Marruecos, pero Sánchez condenó los comentarios de dos ministros marroquíes que cuestionaron la soberanía de Ceuta y Melilla, el otro territorio español en el norte de África. Su Gobierno convocó al embajador de Marruecos en Madrid por esas declaraciones, según indicó.

Estos dos enclaves son las únicas fronteras terrestres de la Unión Europea con África.

Sánchez afirmó que su Gobierno publicará informes clave sobre la incursión fronteriza —la más mortífera de las que se tienen constancia—, pero no precisó cuándo se harán públicos ni qué contendrán.

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