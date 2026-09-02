Crisis migratoria en Ceuta eclipsa una importante celebración anual

CEUTA, España — La ciudad de Ceuta, un minúsculo pedazo de territorio español situado en la costa norte de África, suele celebrar su fiesta oficial el 2 de septiembre por su cuenta, sin que el resto del país le preste atención.

Este año no, no después de que Ceuta se convirtiera en el epicentro de la peor crisis fronteriza que se recuerda en España.

Lo que habría sido la fiesta anual de la ciudad queda ahora eclipsado por una crisis humanitaria que está generando tensiones en el pequeño enclave, en el continente e incluso se está extendiendo a otros países.

1 / 14 | Desesperada ruta por el mar: miles de inmigrantes cruzan a nado desde Marruecos hacia España. Miles de inmigrantes irrumpieron el jueves en el diminuto territorio español de Ceuta provenientes de Marruecos. - Antonio Sempere 1 / 14 Desesperada ruta por el mar: miles de inmigrantes cruzan a nado desde Marruecos hacia España Miles de inmigrantes irrumpieron el jueves en el diminuto territorio español de Ceuta provenientes de Marruecos. Antonio Sempere Compartir

En lugar de las celebraciones en Ceuta, la protesta es el acto principal. También hay manifestaciones previstas en ciudades de toda España, cuyo presidente del Gobierno ha afirmado —sin presentar ninguna prueba ante la opinión pública— que otros países difunden desinformación para provocar la crisis.

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Una avalancha en la frontera y sus consecuencias

El mes pasado, unas 72,000 personas llegaron en masa al pequeño territorio español fronterizo con Marruecos, y al menos 90 perdieron la vida en su intento por llegar a Europa.

La mayoría de los migrantes regresaron rápidamente o fueron devueltos al otro lado de la frontera, pero, según el Gobierno nacional, unas 5.000 personas, entre ellas 1,200 menores, siguen en Ceuta semanas después. Asimismo, siguen sin resolverse las difíciles preguntas sobre las causas de este cruce masivo que, según el Gobierno, fue impulsado por una campaña en las redes sociales.

La repentina llegada de decenas de miles de migrantes a Ceuta, cuya población ronda los 84,000 habitantes, supuso una enorme presión sobre los recursos y provocó el descontento de muchos residentes. Las autoridades locales afirmaron que el Gobierno central español hizo caso omiso de las señales de alerta antes de que se produjera la irrupción en la frontera.

“Lo que nos ocurrió no fue una crisis migratoria”, afirmó el presidente regional de Ceuta, Juan Jesús Vivas, durante un acto institucional celebrado el miércoles con motivo de la festividad. “Lo que ocurrió fue una violación de la integridad territorial de España”.

Vivas es miembro del Partido Popular, la principal formación conservadora de España. El PP y el partido de extrema derecha Vox han aprovechado la crisis de Ceuta y la han convertido en el centro de una batalla política para derrocar al Gobierno de izquierdas del presidente Pedro Sánchez en Madrid.

Convocatorias de manifestaciones contra el Gobierno

La organizadora de las manifestaciones del miércoles, previstas para las 20:00 horas en Madrid y en más de 200 localidades, es la Federación Española de Municipios y Provincias, una entidad oficialmente no partidista. Sin embargo, estas manifestaciones están siendo impulsadas por el PP y Vox, que se opone firmemente a la inmigración irregular.

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1 / 14 | En imágenes: la travesía de los migrantes que nadaron a Ceuta para luego volver a Marruecos. Miles de migrantes han llegado en masa al diminuto territorio español de Ceuta, en el norte de África, procedentes de Marruecos, y decenas han fallecido en el intento. - Antonio Sempere 1 / 14 En imágenes: la travesía de los migrantes que nadaron a Ceuta para luego volver a Marruecos Miles de migrantes han llegado en masa al diminuto territorio español de Ceuta, en el norte de África, procedentes de Marruecos, y decenas han fallecido en el intento. Antonio Sempere Compartir

El ministro de Política Territorial de España, Ángel Víctor Torres, declaró el miércoles en Radio Nacional de España que las protestas tenían motivaciones políticas.

“Esto no es para mostrar apoyo a la ciudad de Ceuta ni a sus habitantes, sino para atacar al Gobierno de España”, afirmó Torres.

El Gobierno español ha desmentido las críticas de que haya dejado de lado a Ceuta. Esta semana ha destinado 309 millones de euros ($357 millones) a reforzar los servicios sociales de Ceuta, prestando especial atención al alojamiento de los migrantes, a su economía y a la seguridad.

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Muchas personas en España se han preguntado si el Gobierno de Marruecos podría haber hecho más para evitar que se rompiera la frontera.

Sánchez, sin embargo, ha defendido en repetidas ocasiones a las autoridades marroquíes, afirmando que actuaron con rapidez para facilitar el regreso de la mayoría de los migrantes.

“No hay información procedente de ninguno de nuestros servicios de inteligencia que apunte a la participación de las autoridades marroquíes”, declaró Sánchez el lunes a la emisora Cadena Ser.

Sánchez, un socialista que se enfrentará a unas elecciones el año que viene, afirmó que una interpretación errónea de una sentencia del Tribunal Supremo y la desinformación difundida en las redes sociales animaron a la gente a precipitarse hacia la frontera.

Sánchez también acusó a cuentas de redes sociales vinculadas a Rusia e Israel, así como a grupos de extrema derecha, de explotar y amplificar la crisis de Ceuta tras los sucesos ocurridos los días 30 y 31 de julio.

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Tanto el Gobierno israelí como el ruso han desmentido esa afirmación.

“Sin hechos, sin datos respaldados por cifras, fechas y nombres, sencillamente no hay nada de qué hablar”, declaró a los periodistas la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zakharova.

El Gobierno de Sánchez no aportó ejemplos de campañas de desinformación rusas o israelíes, sino que se remitió a informes internos de su Ministerio de Asuntos Exteriores y del servicio diplomático de la Comisión Europea.

La vida en Ceuta aún no ha vuelto a la normalidad

Muchos migrantes, entre ellos menores no acompañados, siguen durmiendo en la calle y acampados en una playa, a pesar de los esfuerzos de las autoridades por proporcionarles alojamiento, registrarlos y deportar a quienes cumplen los requisitos para ser devueltos a Marruecos.

“Estamos pasando apuros y queremos llegar a Europa o encontrar una solución ya mismo. Aquí, todos dormimos en la playa y lo estamos pasando muy mal”, declaró el marroquí Nebil Tazi a The Associated Press. “Llevamos un mes esperando, esperando una solución aquí, pero no hay ninguna”.

Vivas, máximo responsable de Ceuta, afirmó que hay que centrarse en que la ciudad autónoma recupere la “normalidad”, al tiempo que se comprometió a seguir buscando la “verdad” que se esconde tras la crisis.

Instó al Gobierno central español a reforzar y fortalecer la frontera con Marruecos, en lugar de depender de la cooperación con su país vecino.

“Si no hacemos esto, siempre habrá alguien tentado a utilizar la migración como herramienta con fines políticos”, afirmó Vivas.

En un mensaje de vídeo grabado y publicado el miércoles, Sánchez afirmó que su Gobierno estaba dedicando todos los recursos necesarios para que los habitantes de Ceuta pudieran recuperar la tranquilidad.

La festividad de Ceuta conmemora el 2 de septiembre de 1415, fecha en la que el primer gobernador portugués desembarcó unas semanas después de que los soldados portugueses tomaran el territorio. Posteriormente, pasó a manos españolas en 1580.

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