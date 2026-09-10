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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Causa para arresto contra mujer que intentó obtener la tarjeta ATH de adulto mayor

El hombre de 69 añós alertó a la Policía antes de entregar su tarjeta

10 de septiembre de 2026 - 7:53 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Servicios en los puntos de venta (POS), cajeros automáticos (ATM), y la Red ATH tendrán una interrupción.
La Policía sostiene que la imputada se hizo pasar por empleada de una institución bancaria. (Archivo)
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

El juez Orlando Puldón Gómez, del Tribunal de Carolina, encontró este jueves causa para arresto contra una mujer de 21 años imputada de intentar obtener la tarjeta de ATH de un hombre de 69 años mediante un supuesto esquema de fraude.

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Según la investigación de la Policía, Sacheliz Cristal “Chachi” Ortiz Valentín, residente de Fajardo, llamó por teléfono al hombre y se hizo pasar por empleada de una institución bancaria. Luego, presuntamente llegó hasta la residencia del perjudicado y le indicó que debía entregarle su tarjeta de ATH.

En ese momento, el hombre se percató de la situación sospechosa y se comunicó de inmediato con la Policía para informar lo ocurrido, lo que permitió el arresto de la mujer.

La Fiscalía de Carolina formuló cargos contra Ortiz Valentín por explotación financiera de una persona de edad avanzada.

Puldón Gómez determinó causa para arresto por todos los cargos y fijó una fianza de $5,000 que prestó mediante un fiador.

Sacheliz Cristal Ortiz Valentín, de 21 años y residente de Fajardo.
Sacheliz Cristal Ortiz Valentín, de 21 años y residente de Fajardo. (Suministrada)
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Adultos mayoresCICPolicía de Puerto RicoCarolinaBreaking NewsTribunal de CarolinaFajardoFraude bancarioFraudes
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