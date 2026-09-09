Pelea en semáforo de Santurce deja a un hombre con varias heridas de arma blanca

Un hombre de 35 años fue apuñalado este miércoles en Santurce, luego de una pelea que, según la Policía, surgió tras una discusión relacionada con pedir dinero en un semáforo.

La Uniformada indicó que el incidente ocurrió a eso de las 6:29 a.m. en la intersección de la avenida Juan Ponce de León con la avenida Roberto H. Todd, frente a Caribbean Forensic & Technical College.

De acuerdo con la información preliminar, agentes adscritos al Precinto de San Juan y Santurce llegaron al lugar tras recibir una querella sobre una pelea en proceso.

Allí encontraron a paramédicos municipales atendiendo al perjudicado. Según la versión ofrecida a las autoridades por la víctima y su pareja, un individuo se le acercó y comenzó a discutir con él por quién pediría dinero en el área del semáforo.

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La Policía indicó que, luego de que el perjudicado se negara a marcharse del lugar, ambos presuntamente comenzaron a agredirse. Durante el altercado, el otro individuo supuestamente utilizó un objeto punzante para herirlo en varias ocasiones.

De acuerdo con las autoridades, el perjudicado sufrió heridas en la parte frontal del hombro derecho, el lado izquierdo del pecho, el costado debajo del brazo izquierdo y la espalda, entre otras áreas.

El hombre fue transportado a un hospital del área metropolitana, donde recibió atención médica. Su condición fue descrita como estable.