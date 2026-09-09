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Robo de película: desconocidos armados interceptan a hombre de Carolina y le roban prendas valoradas en $200,000

Los atacantes lo amenazaron mientras salía de su residencia

9 de septiembre de 2026 - 1:56 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Podría estar implicado en robos domiciliarios cometidos por un grupo de delincuentes en zonas de Bayamón y Guaynabo. (Archivo)
La Policía investigó un robo domiciliario en Carolina y un escalamieto en San Juan, ambos reportados en la mañana de este miércoles en hechos no relacionados.
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Un hombre fue interceptado por desconocidos armados, en la mañana del miércoles, cuando se disponía a salir de su residencia, ubicada en la urbanización Valle Arriba Heights, en Carolina, informó la Policía.

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Según detalla el informe preliminar de la Uniformada, el querellante reportó haber sido víctima del atraco a eso de las 8:20 a.m. cuando se disponía a salir de su residencia. En ese momento, un grupo de individuos se acercó y lo amenazaron, obligándolo a darles acceso al interior de la residencia.

“Una vez adentro, los sujetos despojaron a los perjudicados de aproximadamente $7,500 en efectivo, una caja fuerte que contenía prendas, un arma de fuego y una guagua Toyota, FJ Cruiser”, indica el informe.

La Policía indicó que el querellante valoró las prendas robadas en aproximadamente $200,000.

Posteriormente, el vehículo fue recuperado en la urbanización Sabana Gardens, en Carolina.

Agentes del Precinto de Carolina Norte realizaron la investigación inicial. El caso fue referido posteriormente a la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, quienes continuarán con la pesquisa.

Un escalamiento en Caimito

En hechos no relacionados, una residente del sector Caimito, en San Juan, también reportó un escalamiento en su residencia en el que desconocidos lograron cargar con un botín valorado en miles de dólares.

Según detalla el informe preliminar, una residente de 52 años de la urbanización Mansiones de Caldá, en ese sector de la zona metropolitana, denunció haber llegado a su residencia de un viaje fuera del país a eso de las 12:30 a.m. de este miércoles y percatarse de que habían forzado la puerta de su residencia, obteniendo acceso a la misma.

La querellante dijo que los ladrones lograron acceso a su cuarto de donde robaron ropa, carteras y zapatos de lujo, así como costosas prendas y relojes.

La denunciante estimó la propiedad robada en aproximadamente $150,000.

La agente Alondra Colón, del precinto de Caimito, investigó inicialmente y refirió el caso al personal de la División de Propiedad del CIC de San Juan para continuar con la investigación.

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Breaking NewsEscalamientoRobo domiciliarioPolicía de Puerto RicoCaimitoCarolinaCIC
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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