Estrenan escuelas chárter en Dorado y Ponce: LEAP amplía su huella a 10 planteles

Turismo e inteligencia artificial, junto con empresarismo y tecnología, son los enfoques que la entidad LEAP Social Enterprise estrena en las dos nuevas escuelas públicas alianza que abrieron sus puertas este semestre.

Con la inauguración oficial de las escuelas en Dorado y Ponce este miércoles, LEAP Social Enterprise amplió a 10 la cantidad de escuelas públicas alianza en Puerto Rico.

“Esas escuelas comenzaron este año. Tuvimos unos retos tremendos por que no conseguíamos sitio, pero ya están abiertas”, señaló la principal oficial ejecutiva y fundadora de LEAP Social Enterprise, Gloria Bonilla Santiago.

La LEAP STEAM + Entrepreneurship in Turism Academy of Dorado cuenta con una matrícula de 329 estudiantes, mientras que la LEAP STEAM + Technology & AI University School of Ponce tiene 379 alumnos.

“En Dorado, estamos en un antiguo ‘mall’. Le hemos dado vida, está bien bonito. Ahora, hay tránsito, hemos creado un problema muy bueno, porque ahí no había vida, no había nada. El dueño dice, ‘mira, hay un problema de tráfico’, y le digo que es un buen problema porque ahora los comerciantes van a llegar al área”, señaló Bonilla Santiago, sobre el plantel ubicado en la colindancia con Vega Alta.

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Bonilla Santiago (al centro) estuvo a cargo del corte de cinta en la escuela de Dorado, rodeada por estudiantes. (Suministrada)

Mientras, en Ponce, se ubicaron en la escuela en desuso Carmen Solá de Pereira.

Bonilla Santiago señaló que trabajan para concretar acuerdos con universidades en la Ciudad Señorial para lanzar el programa “Early College” mediante el cual sus estudiantes de décimo a duodécimo grado completan la escuela superior a la vez que adelantan cursos universitarios.

“Hemos hecho ya un ‘partnership’ con Siemens para hacer internados con nuestros niños, hacer ‘tours’. Eso va a ser bien importante para esa escuela”, adelantó.

Indicó que las alianzas con el sector privado se fortalecerán a través de la isla, pues promoverán que los estudiantes hagan internados en empresas para que tengan esas ventajas al momento de solicitar admisión a la universidad.

El Departamento de Educación dio una autorización inicial, el semestre pasado, a que LEAP abriera tres nuevas escuelas alianza este año académico. No obstante, la entidad optó por aplazar para el próximo año escolar la apertura de la LEAP STEAM + Forestry Academy, en Trujillo Alto.

“Estamos buscando sitio nuevo en Trujillo Alto. (El que teníamos) no era adecuado y por eso dije, ‘no, vamos a esperar’… No estamos contentos, sabíamos que iba a haber un ‘backlash’ (críticas), aunque no pensamos que tanto. Pero hay 600 familias esperando por su escuela; tenemos una matrícula que esperamos que esperen por nosotros”, sostuvo Bonilla Santiago.

La entidad se apresta a presentar este mes, ante Educación, cuatro propuestas para abrir el próximo año escuelas nuevas en Moca, Yauco, Fajardo y Ceiba.

“Ya las consultas con las comunidades se han hecho. Hay mucho, mucho entusiasmo de estos pueblos por tener sus escuelas y vamos a entregar la solicitud ya mismo”, expresó Bonilla Santiago.

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Al menos en dos de estos municipios, Yauco y Moca, se han cerrado colegios privados en los últimos años y las instituciones hicieron alusión a la baja en matrícula y altos costo de operación como las causas para las clausuras.

1 / 10 | Estos son algunos de los colegios que han cerrado en años recientes. Elite Academy, institución que por 18 años brindó servicios educativos, notificó su cierre definitivo el 1 de julio, un día después de que culminara la fecha límite para completar el proceso de matrícula para el año escolar 2025-2026. - Enrique Muchacho 1 / 10 Estos son algunos de los colegios que han cerrado en años recientes Elite Academy, institución que por 18 años brindó servicios educativos, notificó su cierre definitivo el 1 de julio, un día después de que culminara la fecha límite para completar el proceso de matrícula para el año escolar 2025-2026. Enrique Muchacho Compartir

La directora académica de LEAP Social Enterprise, Sheila Vélez Nieves, argumentó, por su parte, que las familias toman la decisión de sacar a sus hijos e hijas de escuelas privadas debido a los altos costos de matrícula, que se combinan a cuotas, mensualidades y materiales de estudio, entre otros.

“Niños hay, lo que pasa es que los colegios tienen unos costos altos y, a veces, la calidad educativa no es la que están buscando”, apuntó Vélez Nieves.

Bonilla Santiago destacó que, de la experiencia de Trujillo Alto, aprendieron a asegurar, primero, la estructura que albergará el plantel. Ahora, cuentan con un funcionario encargado de identificar propiedades.

La educadora aseguró que hay demanda en Puerto Rico por las escuelas que LEAP opera, pese a la disminución poblacional que se ha registrado por las últimas dos décadas.

Las 10 escuelas LEAP ya establecidas tienen matrículas que van de 240 a 794 estudiantes.

“Las escuelas tradicionales que no están funcionando bien, pierden estudiantes. No es un asunto de demanda, es de calidad educativa. Esto es ‘market-driven model’ (dirigido por el mercado). Es como un negocio; si no estás haciéndolo bien, se va a cerrar, nadie va a comprar. Lo mismo pasa con una escuela que no está funcionando bien, los papás se los van a llevar a un lugar dónde tengan mejores condiciones”, manifestó Bonilla Santiago.