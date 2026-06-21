Posponen por un año la apertura de escuela chárter en Trujillo Alto

LEAP Social Enterprise, entidad que opera escuelas públicas alianza en Puerto Rico, pospuso por un año la apertura de la LEAP STEAM + Forestry Academy, en Trujillo Alto, plantel que contaba con la aprobación inicial del Departamento de Educación para abrir en agosto.

El principal oficial de Administración y Expansión de LEAP Social Enterprise, Juan D. Padilla Robles, informó que la escuela, en vez, abrirá sus puertas a estudiantes para el año escolar 2027-2028.

“Tras una evaluación responsable del estado actual del proyecto de LEAP en Trujillo Alto, hemos determinado que la fase de planificación de la escuela debe extenderse por un año debido a factores operacionales, incluyendo la necesidad de asegurar una instalación física adecuada y garantizar que las condiciones académicas, operacionales, administrativas y de seguridad estén plenamente establecidas antes de la apertura“, indicó Padilla Robles, en declaraciones escritas.

Reconoció el “malestar” y la “preocupación” de las familias que ya habían matriculado a sus hijos e hijas en el plantel. Y aseguró que la institución ha brindado opciones para matricular a los estudiantes en otras escuelas.

PUBLICIDAD

“Las familias que interesen considerar matrícula en la nueva escuela LEAP en Dorado serán evaluadas con prioridad, según los espacios disponibles por grado y conforme a los procesos aplicables. Además, LEAP coordinó con la Oficina Regional Educativa de San Juan del Departamento de Educación para facilitar alternativas adicionales de matrícula en escuelas de la región”, indicó.

Los alumnos que completaron la matrícula para agosto tendrán un espacio reservado para cuando el plantel abra sus puertas en agosto de 2027, señaló.

“LEAP cuenta con un modelo educativo público probado y una trayectoria sólida de éxito estudiantil, incluyendo 100 por ciento de graduación de escuela superior y aceptación o colocación universitaria. No podemos apresurar la apertura de una escuela si hacerlo compromete la calidad, la seguridad o la experiencia educativa que las familias y estudiantes merecen”, expresó Padilla Robles.

La escuela trujillana es una de tres que LEAP abriría el próximo año escolar. Las otras dos -LEAP STEM+ Entrepreneurship in Tourism de Dorado y la LEAP STEAM + Technology & AI, en Ponce- continúan en calendario para inaugurarse este año.

LEAP, además, cuenta con escuelas en San Juan, Bayamón, Carolina, Isabela y Mayagüez.

1 / 11 | Desde edificios antiguos hasta estructuras modernas: aumentan en Puerto Rico las escuelas públicas alianza como opción educativa. Hasta cinco nuevas escuelas chárter se estrenarán en Puerto Rico para el año escolar 2025-2026, elevando de 16 a 21 la cantidad de planteles públicos que operan bajo este modelo desde que se habilitó en 2018. - Jorge A Ramirez Portela 1 / 11 Desde edificios antiguos hasta estructuras modernas: aumentan en Puerto Rico las escuelas públicas alianza como opción educativa Hasta cinco nuevas escuelas chárter se estrenarán en Puerto Rico para el año escolar 2025-2026, elevando de 16 a 21 la cantidad de planteles públicos que operan bajo este modelo desde que se habilitó en 2018. Jorge A Ramirez Portela Compartir

Con este cambio, el sistema escolar público tendrá hasta cuatro escuelas chárter nuevas para agosto, lo que llevaría el número de este tipo de plantel a 25.

El director de la Oficina de Escuelas Públicas Alianza de Educación, Félix A. Pérez Rivera, informó, en entrevista previa con El Nuevo Día, que se encaminaba la apertura de hasta cinco escuelas públicas alianza para el próximo año escolar, aunque las autorizaciones finales aún no se han otorgado.

PUBLICIDAD

Los planes presentados ante Educación establecían que LEAP podía atender una matrícula de unos 500 estudiantes en Trujillo Alto.

El cambio de planes de LEAP en Trujillo Alto fue criticado por el Junte Multisectorial en Defensa de la Educación Pública, colectivo que sostuvo que es necesario establecer una moratoria al establecimiento de nuevas escuelas públicas alianzas mientras se evalúa la asignación y uso de fondos públicos para el sistema escolar.

“Resulta inaceptable que se haya otorgado el visto bueno a una entidad que ni siquiera había garantizado un requisito tan fundamental como disponer de un plantel escolar para recibir a los niños y niñas. Una omisión de esta magnitud descalifica la credibilidad y la capacidad del proceso de evaluación llevado a cabo”, argumentó la presidenta de la Unión Nacional de Educadores y Trabajadores de la Educación (UNETE) e integrante del Junte, Liza Fournier Córdova, en un comunicado de prensa.

Ante la Legislatura, se presentó la Resolución Conjunta de la Cámara 70, de la autoría de los representantes independentistas Dennis Márquez, Adriana Gutiérrez y Nelie Lebrón, para establecer la moratoria en la expansión del modelo chárter. La Comisión cameral de Educación, en noviembre, emitió un informe que no recomienda su aprobación. El cuatrienio pasado, una medida similar fue derrotada.

La presidenta de la Federación de Maestros, Mercedes Martínez, cuestionó cómo Educación autoriza a escuelas chárter a atender grupos pequeños de estudiantes, en los cuales pueden haber de 10 a 15 alumnos por cada maestro, mientras que los grupos en las escuelas tradicionales ascienden a 25 alumnos.

PUBLICIDAD

“La situación relacionada con la entidad LEAP Enterprise evidencia la necesidad de revisar los procesos de evaluación, supervisión y fiscalización de las escuelas chárter en Puerto Rico. Mientras nuestras comunidades enfrentan grandes retos, el compromiso debe ser fortalecer las escuelas públicas existentes y garantizar que cada estudiante reciba una educación digna, equitativa y de excelencia”, señaló, por su parte, el líder comunitario del residencial Luis Llorens Torres en San Juan, Jeffrey Rivera Sanabria.

De acuerdo con LEAP, la LEAP STEAM + Forestry Academy operaría en un espacio comercial en la carretera PR-199, junto a la urbanización Colinas de Fairview.

La escuela de Dorado ocupará un espacio comercial en Plaza Del Mar Shopping Center, mientras que el plantel en Ponce será establecido en la antigua escuela Carmen Solá de Pereira.