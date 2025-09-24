Cierra el Colegio Mocano Bilingual School a un mes del inicio de clases
La institución anunció la clausura permanente debido a la baja matrícula
24 de septiembre de 2025 - 3:33 PM
El Colegio Mocano Bilingual School, en Aguadilla, anunció esta semana su cierre definitivo, un mes después del inicio del año escolar.
En una carta enviada a padres, madres y encargados de sus estudiantes el lunes, 22 de septiembre, el director Olben Delgado Méndez anunció que el cierre de “operaciones permanentes” responde a la baja matrícula estudiantil.
“Esta situación ha sido dolorosa para todos nosotros, ya que este Colegio brindó a nuestros estudiantes treinta y ocho años de servicio, proveyendo así, la base para el desarrollo de muchos profesionales”, lee la misiva.
“Ingresos recibidos del número de estudiantes matriculados no son suficientes para pagar los salarios de nuestro personal docente y no docente”, añadió.
Delgado Méndez detalló que, a partir del martes, entregarían certificaciones, transcripciones de crédito y materiales de los estudiantes para que estos sean ubicados en otros planteles.
Según sus redes sociales, la institución estuvo hasta julio haciendo campaña activa para matricular más estudiantes.
Al menos 11 escuelas privadas cerraron al terminar el pasado año escolar. Desde 2019, 67 escuelas privadas han cerrado sus puertas.
