Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
24 de septiembre de 2025
78°lluvia ligera
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Cierra el Colegio Mocano Bilingual School a un mes del inicio de clases

La institución anunció la clausura permanente debido a la baja matrícula

24 de septiembre de 2025 - 3:33 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Desde 2019, 67 escuelas privadas han cerrado sus puertas. (Enrique Muchacho)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

El Colegio Mocano Bilingual School, en Aguadilla, anunció esta semana su cierre definitivo, un mes después del inicio del año escolar.

RELACIONADAS

En una carta enviada a padres, madres y encargados de sus estudiantes el lunes, 22 de septiembre, el director Olben Delgado Méndez anunció que el cierre de “operaciones permanentes” responde a la baja matrícula estudiantil.

“Esta situación ha sido dolorosa para todos nosotros, ya que este Colegio brindó a nuestros estudiantes treinta y ocho años de servicio, proveyendo así, la base para el desarrollo de muchos profesionales”, lee la misiva.

Elite Academy, institución que por 18 años brindó servicios educativos, notificó su cierre definitivo el 1 de julio, un día después de que culminara la fecha límite para completar el proceso de matrícula para el año escolar 2025-2026.El Colegio Espíritu Santo, en Hato Rey, notificó su cierre el 26 de mayo de 2022.La Academia Santo Tomás de Aquino, en Bayamón, cerró en mayo de 2022. Posteriormente, en 2024, también cesó operaciones el Colegio Santísimo Rosario, en Yauco, lo que dejó sin escuelas abiertas al Sistema de Colegios Dominicos.
1 / 7 | Más allá de Elite Academy: estos son algunos colegios cerrados en años recientes. Elite Academy, institución que por 18 años brindó servicios educativos, notificó su cierre definitivo el 1 de julio, un día después de que culminara la fecha límite para completar el proceso de matrícula para el año escolar 2025-2026. - Enrique Muchacho

“Ingresos recibidos del número de estudiantes matriculados no son suficientes para pagar los salarios de nuestro personal docente y no docente”, añadió.

Delgado Méndez detalló que, a partir del martes, entregarían certificaciones, transcripciones de crédito y materiales de los estudiantes para que estos sean ubicados en otros planteles.

Según sus redes sociales, la institución estuvo hasta julio haciendo campaña activa para matricular más estudiantes.

Al menos 11 escuelas privadas cerraron al terminar el pasado año escolar. Desde 2019, 67 escuelas privadas han cerrado sus puertas.

Tags
EscuelasEducación PrivadaCierre de escuelasBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Keila López Alicea
Keila López AliceaArrow Icon
Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 24 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: