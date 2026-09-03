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Investigan fraude de $14,179 contra mujer de 83 años en Guayama: buscan a sospechoso

El individuo presuntamente se hizo pasar por un empleado de una cooperativa y llegó hasta la residencia de la perjudicada

3 de septiembre de 2026 - 1:21 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Sospechoso de cometer fraude contra una adulta mayor en Guayama. (suministrada)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La Policía de Puerto Rico solicitó este jueves la cooperación ciudadana para identificar y localizar a un hombre sospechoso de cometer un presunto fraude contra una adulta mayor en Guayama.

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Según el informe preliminar, el incidente habría ocurrido el pasado 18 de agosto, cuando la mujer de 83 años presuntamente fue víctima de fraude.

De acuerdo con la investigación preliminar, la mujer recibió varias llamadas telefónicas de personas que presuntamente se hicieron pasar por representantes de una cooperativa. Luego, un hombre acudió a su casa y obtuvo información relacionada con su tarjeta.

Al verificar su cuenta, la perjudicada se percató de que se habían realizado múltiples transacciones que no había autorizado, por un total de $14,179.77.

Sospechoso de cometer fraude contra una adulta mayor en Guayama.
Sospechoso de cometer fraude contra una adulta mayor en Guayama. (Suministrada)

Ante la investigación en curso, la Policía exhortó a cualquier persona que pueda identificar al presunto sospechoso o que tenga información que ayude a esclarecer el caso a comunicarse con las autoridades.

La información puede ser suministrada al 787-866-2020, extensiones 1452, 1450 y 1620, con el agente Ángel Anglada, o a través de la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico, 787-343-2020.

Sospechoso de cometer fraude contra una adulta mayor en Guayama.
Sospechoso de cometer fraude contra una adulta mayor en Guayama. (Suministrada)

La Policía indicó que toda llamada será tratada de manera confidencial.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadGuayamafraudeCICAdultos mayores
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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