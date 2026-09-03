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En minutos: capturan a sospechoso de cometer robo en banco de Guaynabo

Una agente de la Policía Municipal, que utilizaba un cajero automático, confrontó al hombre

3 de septiembre de 2026 - 1:32 PM

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La Policía Municipal de Guaynabo informó que logró el arresto de un hombre que presuntamente asaltó la sucursal del Banco Popular en la carretera PR-199. (Suministrada)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

La Policía Municipal de Guaynabo arresto a un individuo que presuntamente cometió un robo en una sucursal del Banco Popular ubicada en la carretera PR-199.

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El Municipio de Guaynabo indicó, en una publicación en redes sociales, que el robo ocurrió temprano en la tarde de este jueves.

El comisionado de la Policía Municipal de Guaynabo, el coronel Jorge Hernández Peña, dijo a El Nuevo Día que el hombre le entregó una nota a uno de los cajeros en el banco.

“Un individuo, que fue identificado como Juan Morales Castro, natural de Juncos, entró a la sucursal del banco y le entregó una nota al cajero. Este le da dos sobres con dinero y el sospechoso sale del banco”, relató el comisionado, quien dijo que Morales Castro es una persona sin hogar que recibe ayuda en el Hogar De Vuelta a la Vida, en Bayamón.

“En el momento que está saliendo del banco, la sargento Martínez, de Tránsito del Municipio, está llegando al banco para hacer uso del cajero automático, cuando los empleados del banco le informan de los hechos”, añadió Hernández Peña.

El comisionado de la Policía Municipal de Guaynabo resaltó que Martínez (no ofreció su primer nombre) transmitió por radio una alerta de lo ocurrido, al igual que una descripción del sospechoso.

“Los tenientes Ríos y Laguna arrestan a un sospechoso que respondía a la descripción frente al salón Yolando Guerrero, a unos tres minutos caminando de la sucursal. Cuando fue detenido no opuso resistencia y tenía dentro de su bolsillo un billete de $20 marcado por la tinta de seguridad del banco. Los otros sobres los dejó en el camino, pero cuando los abrió el sobre activó el sistema de seguridad, manchándole las manos”, relató.

Hernández Peña dijo que los agentes le ocuparon un cuchillo a Morales Castro.

La División de Robos a Bancos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón está a cargo de la pesquisa.

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Breaking NewsRobo a bancosPolicía Municipal de GuaynaboArrestosGuaynaboBanco Popular
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Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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