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Reportan pérdidas de $170,000 tras robo de cable en Torre Norte de la UPR

Se trata del edificio de la antigua residencia estudiantil que se encuentra cerrada desde el 2018

18 de agosto de 2026 - 3:32 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Torre Norte fue clausurada luego del paso del huracán María y, a raíz de las evaluaciones que se hicieron, se determinó que los daños no se podían reparar. (Ramon " Tonito " Zayas / STAFF)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Policía investiga un robo en el edificio de la antigua residencia estudiantil Torre Norte del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

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Según la investigación preliminar, los hechos fueron reportados a eso de las 2:45 de la tarde de ayer, lunes.

El director de seguridad de la UPR de Río Piedras denunció que alguien cortó un panel de tela metálica y obtuvo acceso al interior del edificio.

“Una vez ahí, sustrajo 10 mil pies de cable eléctrico modelo #300MCM valorado en un total de $150 mil”, indica el informe policiaco.

El agente Luis Correa, de la División de Servicios Técnicos, tomó 153 fotos de la escena.

La querella también alegó que “debido a dicha apropiación, dos consolas de aire acondicionado se averiaron, esto con valor aproximado de $20 mil dólares”.

La residencia Torre Norte, ubicada en la avenida Juan Ponce de León, ha estado cerrada desde 2018. La administración universitaria anunció, en 2024, que el edificio sería demolido para dar paso a una nueva construcción, cuyo costo estaría entre $50 millones y $56 millones.

La estructura de 22 pisos fue clausurada luego del paso del huracán María y, a raíz de las evaluaciones que se hicieron, se determinó que los daños no se podían reparar, pues era necesario lograr que cumpliera con los códigos de incendios y terremotos, entre otros requerimientos.

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UPRRobosPolicía de Puerto RicoBreaking News
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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