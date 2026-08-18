Reportan pérdidas de $170,000 tras robo de cable en Torre Norte de la UPR

( Ramon " Tonito " Zayas / STAFF )

La Policía investiga un robo en el edificio de la antigua residencia estudiantil Torre Norte del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Según la investigación preliminar, los hechos fueron reportados a eso de las 2:45 de la tarde de ayer, lunes.

El director de seguridad de la UPR de Río Piedras denunció que alguien cortó un panel de tela metálica y obtuvo acceso al interior del edificio.

“Una vez ahí, sustrajo 10 mil pies de cable eléctrico modelo #300MCM valorado en un total de $150 mil”, indica el informe policiaco.

El agente Luis Correa, de la División de Servicios Técnicos, tomó 153 fotos de la escena.

La querella también alegó que “debido a dicha apropiación, dos consolas de aire acondicionado se averiaron, esto con valor aproximado de $20 mil dólares”.

PUBLICIDAD

La residencia Torre Norte, ubicada en la avenida Juan Ponce de León, ha estado cerrada desde 2018. La administración universitaria anunció, en 2024, que el edificio sería demolido para dar paso a una nueva construcción, cuyo costo estaría entre $50 millones y $56 millones.