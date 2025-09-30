Formulan cargos contra “Akaro” por asesinato reportado en septiembre de 2022 en Manatí

El juez Rafael I. Lugo Morales, del Tribunal de Arecibo, determinó causa para arresto contra un hombre imputado de un asesinato registrado el 3 de septiembre de 2022 en la barriada Acueducto final en Manatí.

El imputado Joshuan D. Caballero Vázquez, alias “Akaro”, de 31 años y vecino de Manatí, fue excarcelado del Centro Metropolitano de Detención federal (MDC) en Guaynabo y trasladado al tribunal para la vista.

El imputado fue arrestado el 5 de mayo del año en curso tras la radicación a nivel federal de una acusación por, presuntamente, poseer un arma de fuego siendo una persona convicta.

Caballero Vázquez enfrenta nuevos cargos de asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas por la muerte de Iván René Román Pérez, de 23 años y natural de Manatí, confirmó la Policía de Puerto Rico.

El fiscal Juan Ayala Rivera, de la Fiscalía de Arecibo, formuló los cargos basado en la evidencia recopilada por la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo.

Tras examinar la prueba, Lugo Morales fijó una fianza de $2 millones que no prestó, por lo que fue reingresado nuevamente en la cárcel federal.

La vista preliminar quedó pautada para el 15 de octubre.