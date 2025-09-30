Opinión
30 de septiembre de 2025
Tribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Formulan cargos contra “Akaro” por asesinato reportado en septiembre de 2022 en Manatí

Joshuan Caballero Vázquez, quien permanece en prisión federal, también enfrenta cargos por otro crimen ocurrido en Ciales

30 de septiembre de 2025 - 4:58 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los nuevos cargos son por la muerte violenta de Iván René Román Pérez, de 23 años. (Shutterstock)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

El juez Rafael I. Lugo Morales, del Tribunal de Arecibo, determinó causa para arresto contra un hombre imputado de un asesinato registrado el 3 de septiembre de 2022 en la barriada Acueducto final en Manatí.

El imputado Joshuan D. Caballero Vázquez, alias “Akaro”, de 31 años y vecino de Manatí, fue excarcelado del Centro Metropolitano de Detención federal (MDC) en Guaynabo y trasladado al tribunal para la vista.

El imputado fue arrestado el 5 de mayo del año en curso tras la radicación a nivel federal de una acusación por, presuntamente, poseer un arma de fuego siendo una persona convicta.

Caballero Vázquez enfrenta nuevos cargos de asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas por la muerte de Iván René Román Pérez, de 23 años y natural de Manatí, confirmó la Policía de Puerto Rico.

El fiscal Juan Ayala Rivera, de la Fiscalía de Arecibo, formuló los cargos basado en la evidencia recopilada por la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo.

Tras examinar la prueba, Lugo Morales fijó una fianza de $2 millones que no prestó, por lo que fue reingresado nuevamente en la cárcel federal.

Joshuan D. Caballero Vázquez, alias "Akaro", de 31 años y residente de Manatí.
Joshuan D. Caballero Vázquez, alias "Akaro", de 31 años y residente de Manatí. (Suministrada)

La vista preliminar quedó pautada para el 15 de octubre.

La Policía informó que, además de este caso, Caballero Vázquez enfrenta cargos de asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas, por otro crimen ocurrido el 8 de septiembre de 2024, en el municipio de Ciales.

Yaritza Rivera Clemente
¿Quiénes somos?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
