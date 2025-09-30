Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
30 de septiembre de 2025
81°ligeramente nublado
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hallan cerca de 60 casquillos de bala en escena de asesinato en Guaynabo

La Policía indicó que la víctima es un hombre

30 de septiembre de 2025 - 6:28 AM

Updated At

Actualizado el 30 de septiembre de 2025 - 7:22 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En el lugar del crimen en Dorado, las autoridades recuperaron 18 casquillos de 9 mm. (GFR Media)
Hasta este lunes, la Policía había reportado 333 asesinatos en lo que va de este año, 39 menos que los 372 registrados a la misma fecha en el 2024.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la madrugada de este martes, en Guaynabo.

RELACIONADAS

Los hechos fueron reportados a eso de las 2:00 a.m., en la calle marginal de la carretera PR-165, intersección con la calle Rodrigo de Triana.

De acuerdo con la información preliminar, una llamada de la Policía Municipal de Guaynabo alertó a la Policía de Puerto Rico sobre una persona muerta.

Cuando llegaron los agentes, observaron el cuerpo baleado sin vida de un hombre que vestía ropa negra, quien no ha sido identificado.

El occiso fue descrito como de tez blanca, estatura de 5’11, peso aproximado de 250 libras, cabello color rojo, barba color negra y edad entre 20 y 25 años. El mismo vestía un abrigo y pantalón corto color negro y zapatillas color negro marca Jordan.

Mientras, en la escena los oficiales también encontraron casquillos de bala de “pistola y rifle”, indicó la Uniformada en un comunicado de prensa. En entrevista con TeleOnce, el teniente José Carrión indicó que había al menos 60 casquillos de bala.

El agente Carlos Lafontaine, adscrito a la División de homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales, está a cargo de la pesquisa, junto con el fiscal Iván Rodríguez.

Hasta este lunes, la Policía había reportado 333 asesinatos en lo que va de este año, 39 menos que los 372 registrados a la misma fecha en el 2024.

Tags
Policía de Puerto RicoBreaking NewsGuaynaboAsesinatos
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 30 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: