Hallan cerca de 60 casquillos de bala en escena de asesinato en Guaynabo

Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la madrugada de este martes, en Guaynabo.

Los hechos fueron reportados a eso de las 2:00 a.m., en la calle marginal de la carretera PR-165, intersección con la calle Rodrigo de Triana.

De acuerdo con la información preliminar, una llamada de la Policía Municipal de Guaynabo alertó a la Policía de Puerto Rico sobre una persona muerta.

Cuando llegaron los agentes, observaron el cuerpo baleado sin vida de un hombre que vestía ropa negra, quien no ha sido identificado.

El occiso fue descrito como de tez blanca, estatura de 5’11, peso aproximado de 250 libras, cabello color rojo, barba color negra y edad entre 20 y 25 años. El mismo vestía un abrigo y pantalón corto color negro y zapatillas color negro marca Jordan.

Mientras, en la escena los oficiales también encontraron casquillos de bala de “pistola y rifle”, indicó la Uniformada en un comunicado de prensa. En entrevista con TeleOnce, el teniente José Carrión indicó que había al menos 60 casquillos de bala.

El agente Carlos Lafontaine, adscrito a la División de homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales, está a cargo de la pesquisa, junto con el fiscal Iván Rodríguez.