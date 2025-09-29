Un hombre muere en el Cesco de Humacao
Según información preliminar, el individuo sufrió un percance de salud en el lugar
29 de septiembre de 2025 - 12:53 PM
Un hombre falleció esta mañana en la oficina de Cesco en la avenida Boulevard Nicanor Vázquez del municipio de Humacao.
El informe preliminar der la Policía indica que un hombre de 68 años estaba en la sala de espera del lugar junto a su esposa cuando, “de manera repentina, sufrió un percance de salud y cayó al suelo”.
Paramédicos que acudieron a la escena certificaron la ausencia de signos vitales.
El informe añadió que el cuerpo no presentaba signos de violencia.
La Policía detalló que, como parte del protocolo, se notificó al personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao, así como a la División de Servicios Técnicos.
