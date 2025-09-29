Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
29 de septiembre de 2025
90°bruma
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Un hombre muere en el Cesco de Humacao

Según información preliminar, el individuo sufrió un percance de salud en el lugar

29 de septiembre de 2025 - 12:53 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los 10 Cescos donde se puede obtener el "Real ID" son: Bayamón, Caguas, Mayagüez, Carolina, Guayama, Ponce, Arecibo, Humacao, Aguadilla y la Estación del Tren Urbano Sagrado Corazón. (GFR Media)
Los 10 Cescos donde se puede obtener el "Real ID" son: Bayamón, Caguas, Mayagüez, Carolina, Guayama, Ponce, Arecibo, Humacao, Aguadilla y la Estación del Tren Urbano Sagrado Corazón. (GFR Media)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Un hombre falleció esta mañana en la oficina de Cesco en la avenida Boulevard Nicanor Vázquez del municipio de Humacao.

RELACIONADAS

El informe preliminar der la Policía indica que un hombre de 68 años estaba en la sala de espera del lugar junto a su esposa cuando, “de manera repentina, sufrió un percance de salud y cayó al suelo”.

Paramédicos que acudieron a la escena certificaron la ausencia de signos vitales.

El informe añadió que el cuerpo no presentaba signos de violencia.

La Policía detalló que, como parte del protocolo, se notificó al personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao, así como a la División de Servicios Técnicos.

Tags
Breaking NewsHumacaoCesco
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 29 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: