Un hombre muere en el Cesco de Humacao

Un hombre falleció esta mañana en la oficina de Cesco en la avenida Boulevard Nicanor Vázquez del municipio de Humacao.

El informe preliminar der la Policía indica que un hombre de 68 años estaba en la sala de espera del lugar junto a su esposa cuando, “de manera repentina, sufrió un percance de salud y cayó al suelo”.

Paramédicos que acudieron a la escena certificaron la ausencia de signos vitales.

El informe añadió que el cuerpo no presentaba signos de violencia.