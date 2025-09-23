Usan una grúa para robar auto en un estacionamiento en Humacao
La Policía investiga el caso como un “carjacking”
23 de septiembre de 2025 - 7:44 AM
Un robo de vehículo a mano armada fue reportado en la noche de este lunes en Humacao, informó la Policía.
El caso es investigado como un “carjacking” desde las 8:30 p.m., en el estacionamiento del centro comercial Palma Real.
Según la investigación preliminar, el perjudicado denunció que estaba en su vehículo Toyota Corolla color blanco, con tablilla JOB-732, cuando “se acercó un auto de color oscuro con dos individuos”.
“Uno de ellos, mediante amenaza e intimidación, le exigió que entregara las llaves. El querellante se negó y, en medio de un forcejeo, logró salir corriendo del lugar”, relató el comunicado de la Policía.
“Posteriormente, los asaltantes se marcharon y el perjudicado observó que su vehículo era retirado en una grúa”, agregó.
El vehículo fue recuperado en algún momento posterior, en el municipio de Las Piedras, aunque no se precisó cuánto tiempo después del crimen.
La investigación está a cargo del agente Carlos A. Lebrón, bajo la supervisión del sargento Ángel de Jesús, ambos adscritos a la División de Investigaciones de Robo, Extorsión, Propiedad, Agresiones y Personas Desaparecidas (R.E.P.A.P.D.) del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao.
