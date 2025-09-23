Opinión
23 de septiembre de 2025
80°lluvia moderada
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Usan una grúa para robar auto en un estacionamiento en Humacao

La Policía investiga el caso como un “carjacking”

23 de septiembre de 2025 - 7:44 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El querellante llegó a forcejear con el individuo y logró escapar. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un robo de vehículo a mano armada fue reportado en la noche de este lunes en Humacao, informó la Policía.

El caso es investigado como un “carjacking” desde las 8:30 p.m., en el estacionamiento del centro comercial Palma Real.

Según la investigación preliminar, el perjudicado denunció que estaba en su vehículo Toyota Corolla color blanco, con tablilla JOB-732, cuando “se acercó un auto de color oscuro con dos individuos”.

“Uno de ellos, mediante amenaza e intimidación, le exigió que entregara las llaves. El querellante se negó y, en medio de un forcejeo, logró salir corriendo del lugar”, relató el comunicado de la Policía.

“Posteriormente, los asaltantes se marcharon y el perjudicado observó que su vehículo era retirado en una grúa”, agregó.

El vehículo fue recuperado en algún momento posterior, en el municipio de Las Piedras, aunque no se precisó cuánto tiempo después del crimen.

La investigación está a cargo del agente Carlos A. Lebrón, bajo la supervisión del sargento Ángel de Jesús, ambos adscritos a la División de Investigaciones de Robo, Extorsión, Propiedad, Agresiones y Personas Desaparecidas (R.E.P.A.P.D.) del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao.

ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
