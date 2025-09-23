Balacera deja dos hombres muertos en Ponce
Uno de los occisos falleció en la escena, mientras que otro murió en un hospital
23 de septiembre de 2025 - 7:08 AM
Actualizado el 23 de septiembre de 2025 - 9:12 AM
Dos hombres fueron asesinados en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la mañana de este martes, en Ponce.
El crimen fue reportado a eso de las 6:13 a.m., en la intersección de la calle Protestante con la calle Nueva Atenas.
Según el informe preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, alertó a la Uniformada.
Al llegar los agentes y paramédicos a la escena, “encontraron dos hombres con heridas de bala”, indicó el comunicado policiaco.
“Uno de ellos falleció en la escena, mientras que el otro fue transportado a un hospital del área”, agregó.
Posteriormente, el herido murió mientras recibía asistencia médica, confirmó el director del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, Daniel Justiniano.
Agentes adscritos a la División de Homicidios de Ponce, y el fiscal de turno se hicieron cargo del caso.
Hasta este lunes, la Policía había reportado 325 asesinatos en lo que va de este año, 39 menos que los 364 registrados a la misma fecha en el 2024.
