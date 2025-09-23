Balacera deja dos hombres muertos en Ponce

Dos hombres fueron asesinados en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la mañana de este martes, en Ponce.

El crimen fue reportado a eso de las 6:13 a.m., en la intersección de la calle Protestante con la calle Nueva Atenas.

Según el informe preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, alertó a la Uniformada.

Al llegar los agentes y paramédicos a la escena, “encontraron dos hombres con heridas de bala”, indicó el comunicado policiaco.

“Uno de ellos falleció en la escena, mientras que el otro fue transportado a un hospital del área”, agregó.

Posteriormente, el herido murió mientras recibía asistencia médica, confirmó el director del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, Daniel Justiniano.

Agentes adscritos a la División de Homicidios de Ponce, y el fiscal de turno se hicieron cargo del caso.