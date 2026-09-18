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Remueven a menores de apartamento en Río Piedras en medio de pesquisa por presunto secuestro

La madre del bebé alegó que alguien se lo había llevado, pero el infante fue localizado en la residencia

18 de septiembre de 2026 - 4:38 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Se alega que el pasado 31 de julio, en el residencial Monte Hatillo, Oswaldo J. Schutt Vázquez supuestamente se batió a tiros con varios agentes. (Archivo)
La investigación quedó a cargo de la División de Delitos Sexuales.
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un infante y otros cinco menores fueron removidos este viernes de un apartamento en el residencial Monte Hatillo, en Río Piedras, en medio de una investigación relacionada con un presunto secuestro.

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El teniente Alex Díaz, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, indicó en entrevista con Telenoticias de Telemundo que el infante fue localizado en el apartamento de su madre, quien tenía su custodia.

Según Díaz, la mujer dijo que una persona había secuestrado al menor, pero el infante fue hallado en la residencia.

“Eso será parte de la investigación”, sostuvo el oficial a preguntas de sobre qué pudo haber ocurrido.

Díaz indicó que personal del Negociado de Emergencias Médicas evaluó al infante y, preliminarmente, se encontraba en buen estado de salud. No obstante, sería trasladado a un hospital para una evaluación completa.

La investigación quedó a cargo de la División de Delitos Sexuales.

Además, otros cinco menores que se encontraban en la residencia fueron puestos bajo custodia temporal de la División mientras continúan las pesquisas, indicó el teniente.

Por su parte, el Departamento de la Familia confirmó que mantiene activa una investigación relacionada con la situación y que trabaja en coordinación con la Policía.

“Actualmente los menores se encuentran seguros y protegidos”, informó la agencia en declaraciones escritas.

Familia agregó que su personal se encuentra ofreciendo apoyo y realizando las evaluaciones correspondientes, mientras agentes especializados de la Policía continúan con las entrevistas como parte del proceso investigativo.

La agencia explicó que la información recopilada hasta el momento permanece bajo evaluación y que continuarán las entrevistas, corroboraciones y demás gestiones necesarias para esclarecer las circunstancias del caso y determinar las acciones de protección que correspondan.

“El personal del Departamento se encuentra trabajando en coordinación con las autoridades pertinentes y siguiendo los protocolos establecidos. Nuestra prioridad continúa siendo garantizar la seguridad y el bienestar de cada uno de los menores mientras se esclarecen todos los elementos de esta situación”, expresó la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes.

Debido a que la pesquisa involucra a menores de edad, la agencia indicó que no divulgará información que pueda comprometer su identidad, seguridad o el desarrollo de la investigación.

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Breaking NewsRío PiedrasPolicía de Puerto RicoDepartamento de la FamiliaMenores de edad
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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