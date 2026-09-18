Remueven a menores de apartamento en Río Piedras en medio de pesquisa por presunto secuestro

Un infante y otros cinco menores fueron removidos este viernes de un apartamento en el residencial Monte Hatillo, en Río Piedras, en medio de una investigación relacionada con un presunto secuestro.

El teniente Alex Díaz, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, indicó en entrevista con Telenoticias de Telemundo que el infante fue localizado en el apartamento de su madre, quien tenía su custodia.

Según Díaz, la mujer dijo que una persona había secuestrado al menor, pero el infante fue hallado en la residencia.

“Eso será parte de la investigación”, sostuvo el oficial a preguntas de sobre qué pudo haber ocurrido.

Díaz indicó que personal del Negociado de Emergencias Médicas evaluó al infante y, preliminarmente, se encontraba en buen estado de salud. No obstante, sería trasladado a un hospital para una evaluación completa.

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La investigación quedó a cargo de la División de Delitos Sexuales.

Además, otros cinco menores que se encontraban en la residencia fueron puestos bajo custodia temporal de la División mientras continúan las pesquisas, indicó el teniente.

Por su parte, el Departamento de la Familia confirmó que mantiene activa una investigación relacionada con la situación y que trabaja en coordinación con la Policía.

“Actualmente los menores se encuentran seguros y protegidos”, informó la agencia en declaraciones escritas.

Familia agregó que su personal se encuentra ofreciendo apoyo y realizando las evaluaciones correspondientes, mientras agentes especializados de la Policía continúan con las entrevistas como parte del proceso investigativo.

La agencia explicó que la información recopilada hasta el momento permanece bajo evaluación y que continuarán las entrevistas, corroboraciones y demás gestiones necesarias para esclarecer las circunstancias del caso y determinar las acciones de protección que correspondan.

“El personal del Departamento se encuentra trabajando en coordinación con las autoridades pertinentes y siguiendo los protocolos establecidos. Nuestra prioridad continúa siendo garantizar la seguridad y el bienestar de cada uno de los menores mientras se esclarecen todos los elementos de esta situación”, expresó la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes.