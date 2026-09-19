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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Advertencia de calor y aguaceros en la tarde: así estará el tiempo este sábado

Conoce cuánto déficit de lluvia hay en varias zonas de Puerto Rico, aun después de las precipitaciones de los pasados días

19 de septiembre de 2026 - 9:06 AM

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Una advertencia de calor estará en efecto entre las 10:00 a.m. y las 5:00 p.m., en momentos en que los índices de calor ya rondaban los 100 grados Fahrenheit durante la mañana en sectores del norte central. (tonito.zayas@gfmedia.com)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Nota del editor: visita nuestra sección de El Tiempo, donde podrás ver un radar en vivo y conocer el pronóstico según el pueblo donde vives.

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Puerto Rico enfrentará este sábado otra jornada de calor, con posibilidad de aguaceros y tronadas durante la tarde, principalmente sobre sectores del interior y oeste central, informó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

Una advertencia de calor estará en efecto entre las 10:00 a.m. y las 5:00 p.m., en momentos en que los índices de calor ya rondaban los 100 grados Fahrenheit durante la mañana en sectores del norte central.

“Como todavía hay bastante humedad presente, con la combinación de la temperatura y los vientos leves, debe sentirse caluroso”, explicó Yidiana Zayas, meteoróloga del SNM, a El Nuevo Día.

En cuanto a la lluvia, durante las primeras horas del día, los aguaceros permanecían concentrados sobre las aguas. Sin embargo, el panorama cambiaría durante la tarde.

Según Zayas, los vientos leves permitirán que la actividad de lluvia pueda extenderse más hacia el interior de la isla, donde se concentra la mayor probabilidad de precipitación, así como hacia sectores del oeste central. Además, podrían registrarse tronadas.

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El patrón se mantendría bastante similar el domingo, cuando nuevamente se espera una jornada calurosa acompañada por actividad de lluvia durante la tarde.

En las playas, las condiciones se mantendrán generalmente tranquilas, con riesgo bajo de corrientes marinas durante todo el fin de semana y principios de la próxima semana.

No obstante, Zayas reiteró que los bañistas deben mantener precaución, aun cuando el riesgo sea bajo.

Lluvias recientes no ponen fin al déficit

Las lluvias de los pasados días han permitido una recuperación en algunos embalses, incluido Carraízo, pero Zayas advirtió que esto no significa que hayan desaparecido las condiciones de sequía que afectan distintas zonas de Puerto Rico.

“A pesar de que algunos embalses, como Carraízo, recibieron lluvia bastante buena y han aumentado, independientemente todavía continuamos con un déficit de lluvia”, señaló Zayas.

Señaló que, durante los pasados 60 días, sectores del sur, interior y gran parte del este mantienen déficits que rondan entre cinco y ocho pulgadas de lluvia. En algunas zonas, la diferencia respecto a lo que normalmente debería haber llovido durante ese período alcanza alrededor de 11 pulgadas.

Durante meses, Carraízo ha sido una de las reservas que se ha visto más afectada por la sequía y escasez de lluvias. Los constantes descensos en la reserva llevaron a que, en finales julio, cayera en la cetegoría de "ajustes operacionales". Ante ese escenario, el SNM ha reiterado la importancia de hacer un uso prudente del agua.
1 / 10 | En imágenes: así luce el embalse Carraízo tras las lluvias recientes. Durante meses, Carraízo ha sido una de las reservas que se ha visto más afectada por la sequía y escasez de lluvias. - Xavier Araújo

Si se amplía el análisis a los últimos 90 días, indicó que algunas áreas cercanas a El Yunque registran déficits de aproximadamente 15 pulgadas, mientras en sectores del sur fluctúan entre cinco y 10 pulgadas.

“Todavía hay un déficit, independientemente de las lluvias que se han recibido y que son bien recibidas”, puntualizó la meteoróloga.

Zayas recordó que la sequía no se determina únicamente por el nivel de los embalses, pues también se consideran factores relacionados con la sequía meteorológica, agrícola, hidrológica y socioeconómica.

Aunque las lluvias recientes pueden haber producido alguna mejoría en determinados indicadores meteorológicos e hidrológicos, distinguió que todavía debe observarse cómo responden los suelos, los ecosistemas y otros factores afectados por la falta prolongada de precipitación.

Por ello, la científica reiteró el llamado a mantener un uso responsable del agua, ya que “probablemente serán necesarias lluvias adicionales para que las condiciones regresen a niveles más cercanos a lo normal”.

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Breaking NewsServicio Nacional de MeteorologíaTiempo en Puerto RicoMeteorología
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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