Fallece un hombre mientras trabajaba en una residencia en Cupey
El cuerpo de Franklin Antonio González Mejía, de 52 años, fue hallado en el área de piscina de la casa
19 de septiembre de 2026 - 10:21 AM
19 de septiembre de 2026 - 10:21 AM
La Policía investigó ayer, viernes, el hallazgo de un hombre muerto en la urbanización Paseo de la Fuente, en Cupey, cuya causa de muerte aún no ha sido determinada.
Según un informe preliminar de la Uniformada, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 a eso de las 3:25 p.m. alertó sobre una persona que no respondía. “Al personarse los uniformados encontraron que un hombre, identificado como Franklin Antonio Gonzalez Mejía, de 52 años, yacía boca arriba en el suelo de la piscina de la residencia en la que laboraba”, lee el texto.
Paramédicos llegaron a la escena y determinaron que el hombre no tenía signos vitales y, posteriormente, un médico certificó su muerte.
De manera preliminar, se indicó que el cuerpo no presentaba signos de violencia.
El agente José González manejó la escena, mientras que la fiscal de turno Graceli Vega Bermúdez expidió la boleta correspondiente para el levantamiento y traslado del cuerpo al Instituto de Ciencias Forenses.
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