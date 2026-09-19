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En Loíza: menor de 16 años resulta herido de bala en una de sus piernas

El adolescente se retiraba del lugar cuando escuchó varios disparos

19 de septiembre de 2026 - 2:54 PM

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La Uniformada indicó que el adolescente recibió atención médica y su condición fue descrita como estable. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un menor de 16 años resultó herido de bala durante la madrugada de este sábado en un incidente que las autoridades investigan en el sector Villa Cañona, en Loíza, informó la Policía.

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El informe policiaco sostiene que las autoridades fueron alertadas a las 3:38 a.m. mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre disparos en el área.

Al llegar las unidades, se informó que el adolescente fue trasladado a un hospital tras sufrir una herida de proyectil de bala.

De acuerdo con la investigación preliminar, el menor compartía con varias personas cuando ocurrió una situación que aún permanece bajo investigación.

Mientras se retiraba del lugar, escuchó varios disparos y posteriormente se percató de que había sido alcanzado por una bala en una de sus piernas.

La Uniformada indicó que el adolescente recibió atención médica y su condición fue descrita como estable.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina está a cargo de la pesquisa.

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Breaking NewsLoízaHeridos de balaMenores de edadPolicía de Puerto Rico
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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