En Loíza: menor de 16 años resulta herido de bala en una de sus piernas

Un menor de 16 años resultó herido de bala durante la madrugada de este sábado en un incidente que las autoridades investigan en el sector Villa Cañona, en Loíza, informó la Policía.

El informe policiaco sostiene que las autoridades fueron alertadas a las 3:38 a.m. mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre disparos en el área.

Al llegar las unidades, se informó que el adolescente fue trasladado a un hospital tras sufrir una herida de proyectil de bala.

De acuerdo con la investigación preliminar, el menor compartía con varias personas cuando ocurrió una situación que aún permanece bajo investigación.

Mientras se retiraba del lugar, escuchó varios disparos y posteriormente se percató de que había sido alcanzado por una bala en una de sus piernas.

La Uniformada indicó que el adolescente recibió atención médica y su condición fue descrita como estable.