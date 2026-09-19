Mujer resulta herida al intervenir en supuesta disputa familiar en Loíza
La perjudicada, residente en Nueva York, fue transportada a un hospital en condición estable
19 de septiembre de 2026 - 11:53 AM
19 de septiembre de 2026 - 11:53 AM
Una mujer de 35 años resultó herida durante la madrugada de este sábado mientras intervenía en una supuesta disputa familiar en el condominio Acuática, en Loíza.
De acuerdo con las autoridades, la agresión ocurrió a eso de las 4:55 a.m cuando la perjudicada, residente en el estado de Nueva York, sufrió heridas mientras intentaba intervenir en una discusión.
La Policía indicó que la mujer fue transportada a un centro hospitalario, donde su condición fue descrita como estable.
Las autoridades no precisaron en qué parte del cuerpo sufrió la herida ni las circunstancias específicas en que resultó lesionada.
La agente Issis Ortiz, adscrita al Precinto de Loíza, realizó la investigación preliminar y, posteriormente, refirió el caso al personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina.
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