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Mujer resulta herida al intervenir en supuesta disputa familiar en Loíza

La perjudicada, residente en Nueva York, fue transportada a un hospital en condición estable

19 de septiembre de 2026 - 11:53 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La víctima no sufrió daño físico. (GFR MEDIA)
La agente Issis Ortiz, adscrita al Precinto de Loíza, realizó la investigación preliminar y, posteriormente, refirió el caso al personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina.
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Una mujer de 35 años resultó herida durante la madrugada de este sábado mientras intervenía en una supuesta disputa familiar en el condominio Acuática, en Loíza.

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De acuerdo con las autoridades, la agresión ocurrió a eso de las 4:55 a.m cuando la perjudicada, residente en el estado de Nueva York, sufrió heridas mientras intentaba intervenir en una discusión.

La Policía indicó que la mujer fue transportada a un centro hospitalario, donde su condición fue descrita como estable.

Las autoridades no precisaron en qué parte del cuerpo sufrió la herida ni las circunstancias específicas en que resultó lesionada.

La agente Issis Ortiz, adscrita al Precinto de Loíza, realizó la investigación preliminar y, posteriormente, refirió el caso al personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina.

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Breaking NewsAgresionesPolicía de Puerto RicoLoíza
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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