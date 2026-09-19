Denunció secuestro, “carjacking” y agresión, pero ahora enfrenta un cargo por alegación falsa
La mujer de 28 años prestó la fianza de $1,500 que le fue fijada
19 de septiembre de 2026 - 10:47 AM
19 de septiembre de 2026 - 10:47 AM
Una mujer de 28 años enfrenta un cargo luego de que presuntamente ofreciera información falsa a las autoridades al alegar que había sido víctima de un secuestro, “carjacking” y agresión en Ponce.
De acuerdo con la Policía, los hechos ocurrieron el 1 de septiembre de este año, cuando la imputada, identificada como Milady R. González Cartagena, supuestamente brindó falsa información a la Uniformada sosteniendo que había sido víctima de los delitos mencionados; hechos que, según las autoridades, no ocurrieron.
El fiscal Jorge Román Martínez radicó un cargo contra la imputada al amparo del Artículo 268 (Declaración o Alegación Falsa de Delito) del Código Penal de Puerto Rico.
Tras evaluar la prueba, la jueza Shakira Lebrón Muñoz, del Tribunal de Ponce, determinó causa para arresto y le señaló una fianza de $1,500.
González Cartagena prestó la fianza, por lo que quedó en libertad hasta la celebración de la vista preliminar.
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