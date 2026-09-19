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Denunció secuestro, “carjacking” y agresión, pero ahora enfrenta un cargo por alegación falsa

La mujer de 28 años prestó la fianza de $1,500 que le fue fijada

19 de septiembre de 2026 - 10:47 AM

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Mallete de un juez.
El fiscal Jorge Román Martínez radicó un cargo contra la imputada al amparo del Artículo 268 (Declaración o Alegación Falsa de Delito) del Código Penal de Puerto Rico. (Shutterstock)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Una mujer de 28 años enfrenta un cargo luego de que presuntamente ofreciera información falsa a las autoridades al alegar que había sido víctima de un secuestro, “carjacking” y agresión en Ponce.

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De acuerdo con la Policía, los hechos ocurrieron el 1 de septiembre de este año, cuando la imputada, identificada como Milady R. González Cartagena, supuestamente brindó falsa información a la Uniformada sosteniendo que había sido víctima de los delitos mencionados; hechos que, según las autoridades, no ocurrieron.

El fiscal Jorge Román Martínez radicó un cargo contra la imputada al amparo del Artículo 268 (Declaración o Alegación Falsa de Delito) del Código Penal de Puerto Rico.

Tras evaluar la prueba, la jueza Shakira Lebrón Muñoz, del Tribunal de Ponce, determinó causa para arresto y le señaló una fianza de $1,500.

González Cartagena prestó la fianza, por lo que quedó en libertad hasta la celebración de la vista preliminar.

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Breaking NewsSecuestrosCarjackingAgresiones
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Andrea Guemárez Soto
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Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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