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Acusan a 17 personas de utilizar el aeropuerto Luis Muñoz Marín para enviar cocaína a Estados Unidos

El pliego, además, sostiene que usaron el Servicio Postal para movilizar la droga

17 de septiembre de 2026 - 5:22 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
De ser declarados culpables, los acusados enfrentan una pena mínima de 10 años de prisión y hasta cadena perpetua. (Ramon "Tonito" Zayas)
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

Un gran jurado emitió un pliego contra 17 personas acusadas de utilizar el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín y el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) para transportar cocaína desde Puerto Rico hacia distintos destinos en Estados Unidos.

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El jefe interino de la Fiscalía federal en Puerto Rico, Héctor Ramírez Carbó, indicó, en declaraciones escritas, que el pliego radicado el 1 de septiembre sostien que desde noviembre de 2022 los imputados conspiraron para poseer con intención de distribuir y/o distribuir cinco kilogramos o más de cocaína con fines de lucro.

La investigación estuvo a cargo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), con la colaboración de la Administración de Control de Drogas (DEA) y del Negociado Federal de Investigaciones (FBI).

Según los hallazgos de la pesquisa, la droga era transportada mediante vuelos desde el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín y también mediante envíos por el Servicio Postal.

Los imputados fueron identificados como Francisco J. Sánchez Roque, conocido como “Chuleta”; John O. Espinal Zorrilla, conocido como “Taker”; Humberto Mercedes Ruiz, conocido como “Brujo”; Michael J. Camacho Rodríguez, conocido como “Tiza” y “Chuky”; Emanuel Miranda Calvo, conocido como “Shelby”; y Kidanny J. Maysonet Morales, conocido como “KJ”, “Kid” y “Kajoota”.

También fueron acusados Luis D. Ramos Ortiz, conocido como “PO” y “Podri”; Thalia González van Tull; Wilfredo Maldonado de Jesús, conocido como “Marzan”; Héctor I. López Franceschi, conocido como “Ivancito” y “Ricitos”; Johhy J. Figueroa Mangual, conocido como “Jotta Jotta”; Erika M. Fernández Miranda; Christian J. Rivera Caraballo; Victor Pérez Medina; Bryan A. Serrano Pérez; Héctor R. Ortiz Torres; y Jeremy Torres Charbonier.

El agente especial interino a cargo de HSI en Puerto Rico, Yariel Ramos, advirtió sobre el uso de aeropuertos y sistemas postales para el transporte de sustancias controladas y afirmó que las agencias federales continuarán trabajando para identificar y desarticular este tipo de operaciones.

De ser declarados culpables, los imputados enfrentan una pena mínima de 10 años de prisión y hasta cadena perpetua.

La fiscal federal auxiliar y jefa de la Unidad de Crimen Organizado Transnacional, María L. Montañez Concepción, está a cargo del procesamiento del caso.

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Fiscalía federal DrogasNarcotráficoCriminalidad en Puerto RicoBreaking NewsAeropuerto Internacional Luis Muñoz MarínServicio postalDEAFBICocaína
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