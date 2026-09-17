Hombre enfrenta cargos por actos lascivos contra paciente durante estudio médico en hospital de la CFSE
George Enchautegui Ramos, de 63 años, fue imputado por los hechos que presuntamente cometió en Carolina
17 de septiembre de 2026 - 4:18 PM
17 de septiembre de 2026 - 4:18 PM
Un hombre que debía realizarle un estudio médico a una paciente del Hospital de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE), en Carolina, enfrenta cargos criminales por presuntamente cometer actos lascivos contra la mujer.
La Policía de Puerto Rico informó hoy la radicación de cargos contra George Enchautegui Ramos, de 63 años y residente de San Juan, por violación al Artículo 133, inciso G (Actos lascivos), del Código Penal de Puerto Rico.
Según la investigación policial, los hechos ocurrieron el 25 de noviembre de 2025 en el hospital de la CFSE en Carolina. Las autoridades alegan que Enchautegui Carlo, valiéndose de sus funciones profesionales, cometió actos lascivos contra una mujer mientras le realizaba un estudio médico.
El caso fue presentado ante la jueza Beatriz Varela Ríos, del Tribunal de Primera Instancia de Carolina, quien determinó causa para arresto y le impuso una fianza de $3,000.
El acusado prestó la fianza y quedó en libertad bajo supervisión hasta la fecha de la vista preliminar.
Agentes de la División de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, junto con la fiscal Ana Cruz Oliver, estuvieron a cargo de la investigación de los hechos.
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