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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hombre enfrenta cargos por actos lascivos contra paciente durante estudio médico en hospital de la CFSE

George Enchautegui Ramos, de 63 años, fue imputado por los hechos que presuntamente cometió en Carolina

17 de septiembre de 2026 - 4:18 PM

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Los hechos que se le imputan a George Enchautegui Ramos ocurrieron en noviembre de 2025. ((Suministrada por la Policía))
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Un hombre que debía realizarle un estudio médico a una paciente del Hospital de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE), en Carolina, enfrenta cargos criminales por presuntamente cometer actos lascivos contra la mujer.

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La Policía de Puerto Rico informó hoy la radicación de cargos contra George Enchautegui Ramos, de 63 años y residente de San Juan, por violación al Artículo 133, inciso G (Actos lascivos), del Código Penal de Puerto Rico.

Según la investigación policial, los hechos ocurrieron el 25 de noviembre de 2025 en el hospital de la CFSE en Carolina. Las autoridades alegan que Enchautegui Carlo, valiéndose de sus funciones profesionales, cometió actos lascivos contra una mujer mientras le realizaba un estudio médico.

El caso fue presentado ante la jueza Beatriz Varela Ríos, del Tribunal de Primera Instancia de Carolina, quien determinó causa para arresto y le impuso una fianza de $3,000.

El acusado prestó la fianza y quedó en libertad bajo supervisión hasta la fecha de la vista preliminar.

Agentes de la División de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, junto con la fiscal Ana Cruz Oliver, estuvieron a cargo de la investigación de los hechos.

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Breaking NewsPuerto RicoCorporación del Fondo del Seguro del EstadoActos lascivosCarolina
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