“Yo los separé”: hallan causa para arresto contra mujer imputada de agredir a menor en escuela de Carolina

La jueza Beatriz Varela Ríos, del Tribunal de Carolina, halló este jueves causa para arresto contra una mujer de 37 años que supuestamente agredió a un menor de 14 años durante un incidente en una escuela en Carolina.

De acuerdo con la investigación de la Policía, los hechos ocurrieron el 24 de febrero de 2026, en los predios de la escuela Profesor Manuel Febres González.

La inspectora Mabel Olivera, directora del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, explicó a El Nuevo Día que el incidente comenzó con una disputa entre la hija menor de la imputada y otro estudiante.

Según Olivera, durante el altercado, la adolescente presuntamente agredió al joven con una media que tenía una cadena en su interior. La madre de la menor luego intervino y, de acuerdo con la investigación, también agredió con las manos al mismo menor.

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Por estos hechos, la Fiscalía de Carolina formuló un cargo contra la imputada, identificada como Ana Ventura Monegro, al amparo de la Ley para la Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores.

Mientras, contra su hija se presentaron ayer faltas relacionadas con el mismo incidente, indicó la inspectora.

Tras evaluar la prueba presentada en sala, Varela Ríos determinó causa para arresto contra la madre y fijó una fianza de $15,000.

Ventura Monegro prestó la fianza mediante un fiador privado, por lo que quedó en libertad bajo supervisión electrónica hasta la celebración de la vista preliminar, cuya fecha no fue provista.

A su salida del tribunal, Ventura Monegro negó haber agredido al menor y ofreció su versión sobre lo ocurrido.

“Problemas entre estudiantes, menores. Yo los separé. Separé a mi hija del niño que me la quería agredir”, expresó a Telenoticias PR (Telemundo).

La imputada también rechazó las acusaciones en su contra. “Soy inocente, me están acusando de algo que no he hecho”, sostuvo.