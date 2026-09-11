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Radican cargos por acoso sexual contra dos hombres en Ponce

Iván Vega de Jesús, de 68 años, y René Antonio Camacho López, de 52, enfrentarán casos separados

11 de septiembre de 2026 - 8:17 PM

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Ambos imputados prestaron las fianzas de $10,000 impuestas en el Tribunal de Ponce. (Josian Bruno/GFR MEDIA)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Dos hombres fueron imputados por acoso sexual en el Tribunal de Ponce, en casos separados, como parte de una iniciativa de la Superintendencia de Investigaciones Criminales (SAIC) de la Policía de Puerto Rico.

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La fiscal Jaslene López Lasanta, de la Fiscalía de Ponce, formuló cargos contra Iván Vega de Jesús, de 68 años, por hechos ocurridos en mayo, cuando la Policía recibió una querella de la víctima.

Tras encontrar causa para arresto, el Tribunal de Ponce fijó una fianza de $10,000 que el imputado prestó. La vista preliminar se llevará a cabo el 22 de septiembre.

Mientras, el fiscal Carlos Quintero formuló un cargo contra René Antonio Camacho López, de 52 años, por otro caso no relacionado con el de Vega de Jesús.

Iván Vega de Jesús, de 68 años, enfrenta cargos por acoso sexual en el Tribunal de Ponce.
Iván Vega de Jesús, de 68 años, enfrenta cargos por acoso sexual en el Tribunal de Ponce. (Suministrada)

A Camacho López se le fijó una fianza de $10,000 que también prestó. La Policía, de momento, no ofreció la fecha de la vista preliminar contra Camacho López.

René Antonio Camacho López, de 52 años, enfrenta un cargo de acoso sexual en el Tribunal de Ponce.
René Antonio Camacho López, de 52 años, enfrenta un cargo de acoso sexual en el Tribunal de Ponce. (Suministrada)
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Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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