Radican cargos por acoso sexual contra dos hombres en Ponce

Dos hombres fueron imputados por acoso sexual en el Tribunal de Ponce, en casos separados, como parte de una iniciativa de la Superintendencia de Investigaciones Criminales (SAIC) de la Policía de Puerto Rico.

La fiscal Jaslene López Lasanta, de la Fiscalía de Ponce, formuló cargos contra Iván Vega de Jesús, de 68 años, por hechos ocurridos en mayo, cuando la Policía recibió una querella de la víctima.

Tras encontrar causa para arresto, el Tribunal de Ponce fijó una fianza de $10,000 que el imputado prestó. La vista preliminar se llevará a cabo el 22 de septiembre.

Mientras, el fiscal Carlos Quintero formuló un cargo contra René Antonio Camacho López, de 52 años, por otro caso no relacionado con el de Vega de Jesús.

Iván Vega de Jesús, de 68 años, enfrenta cargos por acoso sexual en el Tribunal de Ponce. (Suministrada)

A Camacho López se le fijó una fianza de $10,000 que también prestó. La Policía, de momento, no ofreció la fecha de la vista preliminar contra Camacho López.