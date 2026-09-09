Buscan a sujeto imputado de agredir a un hombre de 67 años en Condado

La jueza Lisa M. Durán Ortiz, del Tribunal de San Juan, determinó causa para arresto en ausencia, en la mañana de este miércoles, contra un hombre imputado de despojar de su bicicleta, a punta de arma blanca, a un hombre de 67 años.

La Policia indicó que el incidente ocurrió en el paseo que discurre a lo largo de la margina de la avenida Román Baldorioty de Castro.

Contra Luis A. Colón Velázquez, de 32 años, pesan cargos de robo y portación y uso de arma blanca por los hechos ocurridos el 7 de agosto.

Durán fijó una fianza de $70,000 y expidió una orden de arresto.

Según la investigación de la Policía, Colón Velázquez supuestamente utilizó un cuchillo para despojar a la víctima de una bicicleta Scattante XRL 270.

Contra Luis A. Colón Velázquez, de 32 años, pesan cargos de robo y portación y uso de arma blanca por los hechos ocurridos el pasado viernes, 7 de agosto. (Suministrada)

La propiedad fue valorada por la víctima en $600. El hombre también recibió una herida en el muslo derecho durante un supuesto forcejeo con Colón Velázquez.

PUBLICIDAD

Amaury Rivera, líder comunitario del Condado, alertó sobre el incidente en su cuenta de Facebook y en el grupo “Condado Informa”. Rivera incluyó fotos de la persona que supuestamente cometió los hechos.

“Hace unos minutos, 9:30 a. m., trataron de apuñalar a nuestro vecino y amigo alrededor de la Laguna del Condado para robarle y se llevaron su bicicleta; por suerte, no su vida. Estaba con dos personas de nuestra comunidad que pasaron una situación horrorosa. Cuando lo trató de apuñalar, se cayó y se lastimó. Pudo ser peor”, dice la publicación.

Amaury Rivera, líder comunitario del Condado, había alertado sobre el incidente a través de su cuenta de Facebook y el grupo “Condado Informa”. (Captura de pantalla )