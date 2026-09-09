Conductor muere tras chocar contra una grúa en Cabo Rojo

Un conductor perdió la vida, en la tarde de este miércoles, en un accidente reportado en la carretera PR-103, a la altura del kilómetro 7.6, frente a un taller en Cabo Rojo.

El informe preliminar de la Policia resaltó que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre un “accidente de auto con grúa” frente al taller Mecánica Arcángel y en el que había quedado “pillado” un conductor.

Al llegar, los agentes encontraron el cuerpo de un hombre en el interior de un automóvil Nissan Altima color gris. El hombre todavía no ha sido identificado.

No se reportaron heridos adicionales.

La Policía exhortó a los conductores que transitan por la carretera PR-101 hacia la PR-103, a tomar la ruta de Pedernales para salir hacia la carretera PR-100, o dirigirse por la avenida Santos Ortiz, hacia el área del pueblo de Cabo Rojo, pues la PR-103 se mantendrá cerrada hasta finalizar la investigación del accidente.