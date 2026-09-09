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Conductor muere tras chocar contra una grúa en Cabo Rojo

El accidente ocurrió frente a un taller de mecánica en la carretera PR-103

9 de septiembre de 2026 - 4:18 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La víctima del accidente no ha sido identificada. (Archivo / GFR Media)
El cuerpo de un hombre fue encontrado en el interior de un automóvil Nissan Altima color gris.
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Un conductor perdió la vida, en la tarde de este miércoles, en un accidente reportado en la carretera PR-103, a la altura del kilómetro 7.6, frente a un taller en Cabo Rojo.

RELACIONADAS

El informe preliminar de la Policia resaltó que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre un “accidente de auto con grúa” frente al taller Mecánica Arcángel y en el que había quedado “pillado” un conductor.

Al llegar, los agentes encontraron el cuerpo de un hombre en el interior de un automóvil Nissan Altima color gris. El hombre todavía no ha sido identificado.

No se reportaron heridos adicionales.

La Policía exhortó a los conductores que transitan por la carretera PR-101 hacia la PR-103, a tomar la ruta de Pedernales para salir hacia la carretera PR-100, o dirigirse por la avenida Santos Ortiz, hacia el área del pueblo de Cabo Rojo, pues la PR-103 se mantendrá cerrada hasta finalizar la investigación del accidente.

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Breaking NewsCabo Rojo Accidentes de TránsitoMuertesSistema de Emergencia 9-1-1
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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