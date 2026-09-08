Accidente entre camión cisterna y guagua mantiene cerrado un tramo de la carretera PR-834 en Guaynabo

Un accidente entre dos vehículos, registrado en Guaynabo en la tarde de este martes, mantiene un tramo de la carretera PR-834 cerrado al tránsito cerca de la entrada al Parque Forestal La Marquesa.

La Policía indicó que el accidente ocurrió al mediodía cuando un camión cisterna retrocedió y se volcó intentando subir un tramo empinado. Al volcarse, el camión cayó sobre la parte frontal de una pick-up RAM 1500 que transitaba detrás del camión accidentado.

El accidente provocó un derrame de aceite a la altura del kilómetro 3.4 que, de momento, las autoridades intentan remover.

Ambos conductores, de 47 y 59 años, fueron transportados a una institución hospitalaria para recibir asistencia médica. No se especificó la condición de ninguno de los dos.

La Uniformada indicó, además, que ambos vehículos fueron alquilados de la misma empresa de equipo pesado.