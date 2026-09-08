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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Accidente entre camión cisterna y guagua mantiene cerrado un tramo de la carretera PR-834 en Guaynabo

La Policía sugirió utilizar vías alternas tras ocurrir un derrame de aceite en la zona del choque

8 de septiembre de 2026 - 2:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En lo que va de año han ocurrido 29 asesinatos. (GFR Media)
Los conductores de ambos vehículos reciben atención médica en un hospital de la zona.
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Un accidente entre dos vehículos, registrado en Guaynabo en la tarde de este martes, mantiene un tramo de la carretera PR-834 cerrado al tránsito cerca de la entrada al Parque Forestal La Marquesa.

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La Policía indicó que el accidente ocurrió al mediodía cuando un camión cisterna retrocedió y se volcó intentando subir un tramo empinado. Al volcarse, el camión cayó sobre la parte frontal de una pick-up RAM 1500 que transitaba detrás del camión accidentado.

El accidente provocó un derrame de aceite a la altura del kilómetro 3.4 que, de momento, las autoridades intentan remover.

Ambos conductores, de 47 y 59 años, fueron transportados a una institución hospitalaria para recibir asistencia médica. No se especificó la condición de ninguno de los dos.

La Uniformada indicó, además, que ambos vehículos fueron alquilados de la misma empresa de equipo pesado.

Debido a las labores de limpieza en la carretera, la Policía exhortó a los conductores a utilizar rutas alternas.

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Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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