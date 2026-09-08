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Arresto civil en Aguadilla: cliente detiene a hombre que presuntamente intentó robar en una panadería

Hugo M. Ruiz Acevedo, de 57 años, enfrenta cargos por robo, escalamiento y agresión menos grave

8 de septiembre de 2026 - 1:15 PM

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Agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) realizaron los arrestos de los agentes, luego que el Gran Jurado emitiera acusaciones contra los agentes por obstrucción a la justicia, perjurio y violación a los derechos civiles. (GFR Media)
El imputado quedó ingresado en prisión al no prestar la fianza.
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un ciudadano intervino para detener, mediante un arresto civil, a un hombre que presuntamente intentó robarle dinero a una cajera de una panadería en Aguadilla, en hechos ocurridos el pasado 6 de agosto, confirmó este martes la Policía de Puerto Rico.

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El imputado, identificado como Hugo M. Ruiz Acevedo, de 57 años y residente de Aguadilla, enfrenta cargos por robo, escalamiento y agresión menos grave, informó la Uniformada.

Según la investigación, Ruiz Acevedo llegó a la Panadería Omar, ubicada en el kilómetro 0.1 de la PR-467, en el barrio Borinquen, donde presuntamente intentó arrebatarle el dinero a la cajera.

Un ciudadano que se encontraba en el establecimiento se percató de lo que ocurría e intervino. De acuerdo con la Policía, el hombre se abalanzó sobre el presunto asaltante y logró detenerlo mediante un arresto civil.

La investigación fue realizada por la División de Robo, Extorsión, Delitos contra la Propiedad, Agresiones y Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla.

El caso fue consultado con la fiscal Hilary Narváez, quien formuló los cargos mencionados.

Hugo M. Ruiz Acevedo, de 57 años, fue arrestado el 6 de agosto, confirmó la Policía.
Hugo M. Ruiz Acevedo, de 57 años, fue arrestado el 6 de agosto, confirmó la Policía. (Suministrada)

La prueba fue presentada ante la jueza Melissa Soto, del Tribunal de Aguadilla, quien determinó causa probable para arresto tras evaluar la evidencia e impuso una fianza de $50,000.

Ruiz Acevedo no prestó la fianza, por lo que fue fichado e ingresado en la Institución Penal de Ponce.

La investigación estuvo a cargo del agente Luis V. Pérez Badillo, bajo la supervisión de los sargentos Héctor Vélez Reyes y Evelyn Vargas Barreto, y la dirección del teniente Benjamín Pérez Badillo, del CIC de Aguadilla.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICAguadillaDepartamento de JusticiaArrestos
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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