Arresto civil en Aguadilla: cliente detiene a hombre que presuntamente intentó robar en una panadería

Un ciudadano intervino para detener, mediante un arresto civil, a un hombre que presuntamente intentó robarle dinero a una cajera de una panadería en Aguadilla, en hechos ocurridos el pasado 6 de agosto, confirmó este martes la Policía de Puerto Rico.

El imputado, identificado como Hugo M. Ruiz Acevedo, de 57 años y residente de Aguadilla, enfrenta cargos por robo, escalamiento y agresión menos grave, informó la Uniformada.

Según la investigación, Ruiz Acevedo llegó a la Panadería Omar, ubicada en el kilómetro 0.1 de la PR-467, en el barrio Borinquen, donde presuntamente intentó arrebatarle el dinero a la cajera.

Un ciudadano que se encontraba en el establecimiento se percató de lo que ocurría e intervino. De acuerdo con la Policía, el hombre se abalanzó sobre el presunto asaltante y logró detenerlo mediante un arresto civil.

La investigación fue realizada por la División de Robo, Extorsión, Delitos contra la Propiedad, Agresiones y Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla.

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El caso fue consultado con la fiscal Hilary Narváez, quien formuló los cargos mencionados.

Hugo M. Ruiz Acevedo, de 57 años, fue arrestado el 6 de agosto, confirmó la Policía. (Suministrada)

La prueba fue presentada ante la jueza Melissa Soto, del Tribunal de Aguadilla, quien determinó causa probable para arresto tras evaluar la evidencia e impuso una fianza de $50,000.

Ruiz Acevedo no prestó la fianza, por lo que fue fichado e ingresado en la Institución Penal de Ponce.