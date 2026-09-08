Momento de terror: conductor se lanza de su auto durante violento “carjacking” en Trujillo Alto

Un robo de auto en la modalidad de “carjacking” fue reportado a las 3:04 a.m. de este martes en el kilómetro 2.2 de la PR-852, en el barrio La Gloria, en el municipio de Trujillo Alto, confirmó la Policía de Puerto Rico.

Según el informe preliminar, el querellante alegó que transitaba por la mencionada vía cuando un individuo se le acercó y, mediante amenaza e intimidación con un arma de fuego, abordó su vehículo y le exigió dinero.

Durante el incidente, se produjo un forcejeo entre ambos, en medio del cual el sospechoso golpeó al conductor en la cabeza. Ante la agresión, el perjudicado logró lanzarse del vehículo y escapar del lugar.

Posteriormente, el asaltante huyó a bordo de un vehículo Kia Forte, color gris, del año 2019, con tablilla JGY-722. Además, se apropió de un celular iPhone X, color negro y una cartera que contenía tarjetas de crédito y documentos personales.

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La víctima fue transportada a una institución hospitalaria, donde recibió atención médica. Su condición de salud fue descrita como estable.

El agente Ángel Cruz, adscrito al Distrito de Trujillo Alto, realizó la pesquisa preliminar y refirió el caso a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina, quienes continuarán con el caso.