Identifican a hombre encontrado muerto en un parque en Hato Rey

La Policía investiga este lunes el hallazgo de una persona sin vida en un parque en Hato Rey.

Según información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre una persona sin vida en el parque Isabel la Católica, uubicado en la urbanización Baldrich, en Hato Rey.

Al llegar los uniformados, localizaron el cuerpo sin vida de un hombre, quien presentaba una herida abierta en el área de la cabeza y varios traumas corporales.

Posteriormente, el occiso fue identificado como Héctor Manuel Morales Hernández, de 40 años y residente de San Juan.