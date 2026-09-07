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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Identifican a hombre encontrado muerto en un parque en Hato Rey

El cuerpo presentaba una herida en la cabeza y traumas corporales

7 de septiembre de 2026 - 9:39 AM

Updated At

Actualizado el 8 de septiembre de 2026 - 6:26 AM

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En el informe de la Policía se indica que a eso de las 7:40 a.m. de hoy, lunes, María del C. Marrero Álvarez, vecina de Arecibo, chocó su auto Toyota Corolla contra el objeto fijo.
Personal de la División de Homicidios de San Juan y la fiscal María Sofía Cruz Colón se hicieron cargo de la investigación.
Por

La Policía investiga este lunes el hallazgo de una persona sin vida en un parque en Hato Rey.

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Según información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre una persona sin vida en el parque Isabel la Católica, uubicado en la urbanización Baldrich, en Hato Rey.

Al llegar los uniformados, localizaron el cuerpo sin vida de un hombre, quien presentaba una herida abierta en el área de la cabeza y varios traumas corporales.

Posteriormente, el occiso fue identificado como Héctor Manuel Morales Hernández, de 40 años y residente de San Juan.

Personal de la División de Homicidios de San Juan y la fiscal María Sofía Cruz Colón se hicieron cargo de la investigación.

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Policía de Puerto RicoSan JuanHato ReyBreaking News
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