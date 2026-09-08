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8 de septiembre de 2026
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Entrevista
Intercambio para ofrecer una perspectiva relevante, que ha sido revisada para mayor claridad, pero no del todo verificada.

prima:“No tengo dinero, pero tengo a mi gente”: Rafael Canino Torres busca la alcaldía de Cataño para dar paso a las ideas que amasó por años

El hombre de 61 años es supervisor de la Oficina de Propiedad y Seguros del ayuntamiento, y destaca que es el único candidato que ha pasado toda su vida en el municipio

8 de septiembre de 2026 - 11:10 PM

Updated At

Actualizado el 8 de septiembre de 2026 - 11:34 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Rafael Canino Torres dijo que recibió un mensaje de apoyo del presidente de la Legislatura Municipal de Cataño, José Joel Ramos. (alexis.cedeno)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com
Nota del editor
Segunda entrega de una serie de entrevistas con los seis aspirantes a la alcaldía de Cataño. Publican en el orden en que radicaron sus candidaturas.

Cataño - Rafael Canino Torres, un empleado municipal con 35 años de servicio, decidió aspirar a la alcaldía de este municipio porque, después de haber sido parte de la administración de siete alcaldes y de abogar por su gente, un grupo de catañeses vio en él una alternativa para tomar las riendas del pueblo.

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Gloria Ruiz Kuilan
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Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
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