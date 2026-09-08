Entrevista
Intercambio para ofrecer una perspectiva relevante, que ha sido revisada para mayor claridad, pero no del todo verificada.
“No tengo dinero, pero tengo a mi gente”: Rafael Canino Torres busca la alcaldía de Cataño para dar paso a las ideas que amasó por años
El hombre de 61 años es supervisor de la Oficina de Propiedad y Seguros del ayuntamiento, y destaca que es el único candidato que ha pasado toda su vida en el municipio
8 de septiembre de 2026 - 11:10 PM
Actualizado el 8 de septiembre de 2026 - 11:34 PM