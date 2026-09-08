Conocer es crecer: Cómo comenzó a celebrarse el Día del Trabajo

Como parte de su compromiso con la educación, El Nuevo Día Educador publica el Conocer es crecer, artículo breve que cada semana es dedicado a una materia distinta e incluye sugerencias de cómo los maestros pueden integrar este material al salón de clases.

Ayer se celebró el feriado federal del Día del Trabajo, tal y como se hace cada primer lunes de septiembre en Estados Unidos y Puerto Rico. Esta festividad tiene sus raíces a finales del siglo XIX, cuando activistas laborales impulsaron un día festivo federal para reconocer las contribuciones que los trabajadores han hecho a los Estados Unidos.

El primer Día del Trabajo se celebró el martes, 5 de septiembre de 1882 en la ciudad de Nueva York, en un evento organizado por la Central Labor Union. Sin embargo, Oregón fue el primer estado en aprobar una ley que reconocía el Día del Trabajo, el 21 de febrero de 1887. Ese año, cuatro estados más —Colorado, Massachusetts, Nueva Jersey y Nueva York— aprobaron leyes que establecían el Día del Trabajo como día festivo. Para 1894, 26 estados más habían adoptado esta celebración, y el 28 de junio de ese mismo año, el Congreso aprobó una ley que convertía el primer lunes de septiembre de cada año en un feriado federal. Por eso, las oficinas del Gobierno, los bancos y algunos negocios del sector privado estuvieron cerrados.

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Fuente: Departamento de Trabajo de los Estados Unidos

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Para llevar la experiencia al salón de clases, sugerimos las siguientes actividades por nivel:

Nivel elemental

Título: ¡Ordena la historia del Día del Trabajo!

Ordena los siguientes hechos en el orden en que sucedieron, escribiendo en las líneas: 1, 2, 3 y 4.

A. El Congreso de los Estados Unidos aprueba una ley y el Día del Trabajo se convierte en un feriado federal para todo el país.

B. Se celebra el primer Día del Trabajo en la ciudad de Nueva York.

C. El estado de Oregón es el primero en aprobar una ley que reconoce el Día del Trabajo como día festivo.

D. Veintiséis estados más se unen y también adoptan la celebración del Día del Trabajo.

Escoge:

Según la lectura, ¿qué lugares permanecen CERRADOS el Día del Trabajo?

(A) Las escuelas y los parques

(B) Las oficinas del gobierno y los bancos

(C) Las tiendas de juguetes y los cines

Nivel Superior

Línea del tiempo:

Crea una línea del tiempo con los eventos más importantes que llevaron a que el Día del Trabajo se convirtiera en un feriado federal. Escribe las fechas y el evento correspondiente.

1882:

1887:

1894 (febrero):

1894 (junio):

Preguntas:

Responde las siguientes preguntas pensando en cómo aprendiste y qué aprendiste.

1. ¿Qué fue lo que te pareció más interesante o sorprendente de la historia del Día del Trabajo y por qué? (Explica tu respuesta).