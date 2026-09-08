Maestros boricuas aprenden de inteligencia artificial y educación bilingüe en Washington DC

La integración de herramientas de inteligencia artificial (IA) en las aulas y la educación bilingüe fueron algunos de los temas en los que profundizaron los diez educadores del sistema público de enseñanza que participaron recientemente del Internado Pilar Barbosa, en Washington DC.

Realizado del 10 al 21 de agosto en The Washington Center, el internado benefició a ocho maestros y dos docentes administrativos de las Oficinas Regionales Educativas (ORE) de San Juan, Arecibo, Bayamón, Mayagüez y Ponce, seleccionados tras un proceso competitivo de evaluación de candidatos.

En la capital federal, los educadores boricuas recibieron capacitación especializada en liderazgo educativo, integración de tecnología en el salón de clases, estrategias pedagógicas innovadoras, educación bilingüe y política pública federal relacionada con la educación.

También visitaron la sede del Departamento federal de Educación, la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA, por sus siglas en inglés) y la Oficina del Comisionado Residente, informó Carlos Yancy, facilitador docente de Inglés y Escuelas Bilingües de la ORE de Arecibo y director de facultad de los participantes del internado.

PUBLICIDAD

“Fue una experiencia enriquecedora que superó mis expectativas. Fue una oportunidad de abrir los ojos a un mundo educativo más allá de la sala de clases”, expresó Joanmarie Rosado, maestra de Inglés de la Escuela Superior José Santos Alegría, en Dorado, quien ya comenzó a implementar parte de lo aprendido en Washington DC.

“En el internado nos dieron un taller de cómo crear libros, presentaciones e infografías con inteligencia artificial”, indicó Rosado. “Me gusta mucho integrar la tecnología, pues estamos ante el reto de educar a una generación que es tecnológica, pero que desconoce cómo sacarle provecho educativo a la tecnología”.

Contó que este semestre empezó a utilizar herramientas de IA para, por ejemplo, hacer juegos basados en temas que se examinan en la prueba del College Board. También creó infografías para mostrar, de manera más visual, los elementos de un cuento.

Yancy agregó que, en los talleres, a los maestros les enseñaron cómo redactar indicaciones (prompts) para la IA y cómo utilizar esta herramienta para hacer instrumentos de evaluación, escribir cuentos y crear actividades lúdicas, como juegos tipo memory cards de las partes de la célula.

“Yo pensaba: ‘Si yo uso la inteligencia artificial para hacer la lección y el estudiante la utiliza para responderla, ¿adquiere el conocimiento?’”, recordó Rosado. “En el internado nos abrieron los ojos a que el futuro ya llegó y hay que buscar otras alternativas. Si el estudiante va a crear una presentación, puede hacer una infografía con inteligencia artificial, pero debe demostrar oralmente que domina el tema”.

PUBLICIDAD

En cuanto a la enseñanza del inglés, Yancy informó que personal de la Asociación Nacional para la Educación Bilingüe (NABE, por sus siglas en inglés) y de escuelas públicas de la capital federal y de la localidad de Alexandria, en Virginia, orientaron a los maestros boricuas sobre la implementarción de programas de educación bilingüe. “Nuestro objetivo es desarrollar un estudiante que sea un bilingüe balanceado, que domine el inglés y el español”, aseguró.

El internado es organizado cada año por la Comisión Conjunta del Programa Pilar Barbosa de Internados en Educación, adscrito a la Oficina de Servicios Legislativos, para promover el desarrollo profesional de maestros de Puerto Rico a través de experiencias inmersivas en la capital federal.

El cierre de la iniciativa será este próximo lunes, 14 de septiembre, a las 9:00 a.m., en el Capitolio, donde los educadores participantes presentarán ante miembros de la Comisión Conjunta lo aprendido durante el internado y cómo lo utilizarán para impactar sus escuelas, informó Yancy.

Educadores participantes del Internado Pilar Barbosa 2026: