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Hombre es víctima de “carjacking” a manos de tres individuos armados en Guayanilla

El incidente ocurrió a eso de la 1:30 a.m. mientras el querellante estaba estacionado en su auto

31 de agosto de 2026 - 12:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Agentes adscritos a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce están a cargo de la pesquisa. (HERIBERTO CASTRO)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Autoridades policíacas investigan, desde la madrugada del lunes, un robo de vehículo (carjacking) en el estacionamiento del malecón de la playa de Guayanilla.

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Según un informe preliminar, el querellante indicó que se encontraba estacionado en el área de los gazebos mirando el celular cuando escuchó que le tocaron el cristal.

“Acto seguido, observa a un individuo portando un arma de fuego, que, mediante amenaza e intimidación junto a otros dos sujetos, uno de ellos portando un rifle, lo despojaron de su celular y del vehículo Hyundai, modelo Venue, color blanco, del año 2023, tablilla KBB-744″, lee el texto.

Los asaltantes se marcharon del lugar sin causarle daño físico al querellante.

Agentes adscritos a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce están a cargo de la pesquisa.

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