Hombre es víctima de “carjacking” a manos de tres individuos armados en Guayanilla

Autoridades policíacas investigan, desde la madrugada del lunes, un robo de vehículo (carjacking) en el estacionamiento del malecón de la playa de Guayanilla.

Según un informe preliminar, el querellante indicó que se encontraba estacionado en el área de los gazebos mirando el celular cuando escuchó que le tocaron el cristal.

“Acto seguido, observa a un individuo portando un arma de fuego, que, mediante amenaza e intimidación junto a otros dos sujetos, uno de ellos portando un rifle, lo despojaron de su celular y del vehículo Hyundai, modelo Venue, color blanco, del año 2023, tablilla KBB-744″, lee el texto.

Los asaltantes se marcharon del lugar sin causarle daño físico al querellante.