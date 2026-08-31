Afectado el tránsito durante manifestación en el expreso PR-52 hacia San Juan

Dos carriles fueron cerrados al tránsito durante una manifestación en el expreso PR-52 en dirección hacia San Juan, informó la Policía.

Según la Uniformada, la congestión vehicular comenzaba poco antes de la salida hacia la avenida 65 de Infantería y cerca de la salida hacia la PR-177.

El teniente Carlos Santiago Barbosa, subdirector y oficial administrativo del Negociado de Patrulla de Carreteras de la Policía, indicó que la manifestación era llevada a cabo por la “Jornada se Acabaron las Promesas”.

“Esto se encuentra justamente en uno de los los carriles del kilómetro 0.7 de la carretera PR-52, de Caguas hacia San Juan. Tenemos el tránsito bastante pesado, como de costumbre por ser un día laboral, pero al estar los carriles ocupados, pues nos nos aguanta más el tránsito”, expresó Santiago Barbosa, en entrevista con Radio Isla.

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“Estamos dialogando con ellos para que tengan su derecho a manifestarse, pero que también (se vele) el derecho de las personas que quieren ir a sus trabajos. (Que) puedan seguir manejando hacia sus lugares de trabajo y escuela”, añadió.

El colectivo había anticipado las manifestaciones para hoy 31 de agosto, cuando se cumplen 10 años del establecimiento de la Junta de Supervisión Fiscal, creada mediante la ley federal Promesa.

“Estamos a 10 años de la imposición de la Junta de Control Fiscal, de (la designación de) los integrantes de la Junta. Para que esta fecha no quede invisibilizada, pues hemos decidido tirarnos hoy a la calle, porque a 10 años de la imposición de Promesa, no vemos un país que haya prosperado como nos prometieron”, expresó, por su parte, la portavoz de la Jornada, Jocelyn Velázquez, en Radio Isla.