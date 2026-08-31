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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Afectado el tránsito durante manifestación en el expreso PR-52 hacia San Juan

La Policía registró congestión vehicular antes de la salida hacia la avenida 65 de Infantería

31 de agosto de 2026 - 7:17 AM

Updated At

Actualizado el 31 de agosto de 2026 - 7:37 AM

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El choque se sumó a otras colisiones y situaciones que han provocado desde temprano congestiones vehiculares en varias vías principales de la zona metropolitana. (Archivo)
La manifestación es de "Jornada se Acabaron las Promesas".
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Dos carriles fueron cerrados al tránsito durante una manifestación en el expreso PR-52 en dirección hacia San Juan, informó la Policía.

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Según la Uniformada, la congestión vehicular comenzaba poco antes de la salida hacia la avenida 65 de Infantería y cerca de la salida hacia la PR-177.

El teniente Carlos Santiago Barbosa, subdirector y oficial administrativo del Negociado de Patrulla de Carreteras de la Policía, indicó que la manifestación era llevada a cabo por la “Jornada se Acabaron las Promesas”.

“Esto se encuentra justamente en uno de los los carriles del kilómetro 0.7 de la carretera PR-52, de Caguas hacia San Juan. Tenemos el tránsito bastante pesado, como de costumbre por ser un día laboral, pero al estar los carriles ocupados, pues nos nos aguanta más el tránsito”, expresó Santiago Barbosa, en entrevista con Radio Isla.

“Estamos dialogando con ellos para que tengan su derecho a manifestarse, pero que también (se vele) el derecho de las personas que quieren ir a sus trabajos. (Que) puedan seguir manejando hacia sus lugares de trabajo y escuela”, añadió.

El colectivo había anticipado las manifestaciones para hoy 31 de agosto, cuando se cumplen 10 años del establecimiento de la Junta de Supervisión Fiscal, creada mediante la ley federal Promesa.

“Estamos a 10 años de la imposición de la Junta de Control Fiscal, de (la designación de) los integrantes de la Junta. Para que esta fecha no quede invisibilizada, pues hemos decidido tirarnos hoy a la calle, porque a 10 años de la imposición de Promesa, no vemos un país que haya prosperado como nos prometieron”, expresó, por su parte, la portavoz de la Jornada, Jocelyn Velázquez, en Radio Isla.

“Todo lo contrario, vemos un país con infraestructura del agua, de la luz, las escuelas, las vías públicas, la seguridad, la salud, todo más deteriorado y hay que visibilizarse. A 10 años de la Junta, el país está peor que antes”, agregó.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoManifestacionesLey PromesaJunta de Supervisión Fiscal
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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