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Autobús choca contra un muro en aeropuerto de Newark: hay 13 heridos

La Autoridad Portuaria no ha precisado por el momento las causas del accidente

31 de agosto de 2026 - 12:01 PM

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Al menos tres personas sufrieron heridas de gravedad. (The Associated Press)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Trece personas resultaron heridas este lunes, tres de ellas de gravedad, después de que un autobús lanzadera que transportaba empleados chocara contra un muro de hormigón en el aeropuerto de Newark Liberty, en Nueva Jersey, informaron las autoridades.

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El accidente ocurrió sobre las 03:00 hora local (07:00 GMT) en el nivel 3 de la zona de salidas de la Terminal B, según la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey.

El vehículo, un autobús lanzadera, impactó contra una barrera de hormigón después de subirse a un bordillo, agregan medios locales.

Los servicios de emergencia, incluidos agentes de la Autoridad Portuaria, acudieron al lugar del accidente para atender a los pasajeros. En total, 13 personas sufrieron heridas, tres de ellas graves, aunque sus vidas no corren peligro. Las otras diez personas presentaron heridas leves.

Imágenes difundidas desde el lugar mostraban el parabrisas del autobús completamente destrozado y daños en la parte derecha del vehículo tras el impacto.

Como consecuencia del accidente, las autoridades cerraron temporalmente la carretera situada en el nivel 3 de salidas de la Terminal B mientras los equipos de emergencia trabajaban para despejar la zona.

El accidente se produjo durante las primeras horas de la mañana, cuando el aeropuerto mantiene una actividad reducida en comparación con el resto de la jornada.

La Autoridad Portuaria no ha precisado por el momento las causas del accidente ni las circunstancias que llevaron al autobús a chocar contra la barrera.

El aeropuerto Newark Liberty, uno de los principales aeropuertos del área metropolitana de Nueva York, se encuentra en la localidad de Newark, en el estado de Nueva Jersey. La investigación sobre el accidente continúa.

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