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El papa León XIV designa un nuevo obispo coadjutor para la Diócesis de Fajardo-Humacao

El monseñor Gerardo Antonio Vargas asistirá al obispo Luis Miranda

8 de septiembre de 2026 - 6:50 AM

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El monseñor Gerardo Antonio Vargas Cruz se desempeña, al momento, como vicario episcopal para el clero de la Arquidiócesis de San Juan, informó El Vaticano. (Suministrada)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

El papa León XIV designó este martes al fray Gerardo Antonio Vargas Cruz como nuevo obispo coadjutor de la Diócesis de Fajardo-Humacao, también conocida como la Diócesis de El Yunque.

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Vargas Cruz tendrá ahora la tarea de asistir al actual obispo de Fajardo-Humacao, el monseñor Luis Miranda Rivera.

“Con este nombramiento, Mons. Gerardo se une a la línea de sucesión apostólica de la Diócesis oriental boricua al suceder en su momento al obispo actual”, informó la Diócesis de Fajardo-Humacao, en un comunicado de prensa.

Vargas Cruz se desempeña, al momento, como vicario episcopal para el clero de la Arquidiócesis de San Juan, informó El Vaticano, al anunciar el nombramiento poco después de las 6:00 a.m. hora de Puerto Rico.

Nació el 2 de diciembre de 1976 en Mayagüez y se crió en Lajas. Fue ordenado sacerdote el 12 de agosto de 2006 y, previamente, cursó estudios en Trabajo Social y Teología en la Universidad Central de Bayamón (UCB).

Ha ocupado diversos cargos dentro de la Iglesia católica, incluyendo Maestro de Novicios, asistente nacional de la Orden Seglar en Puerto Rico, vicecustodio y custodio de los Franciscanos del Caribe, profesor de la UCB, capellán en la cárcel de Bayamón y vicario para el Clero en la Arquidiócesis de San Juan.

La Diócesis de Fajardo-Humacao fue creada el 11 de marzo de 2008 por el papa Benedicto XVI y su primer obispo fue el monseñor Eusebio Ramos Morales, actual arzobispo entrante de San Juan. Miranda Rivera es su segundo obispo.

El saliente arzobispo de la Arquidiócesis de San Juan, monseñor Roberto González Nieves (izquierda), presentó al recién designado nuevo arzobispo, Eusebio Ramos Morales (derecha) durante una conferencia celebrada el 6 de agosto de 2026.Ramos Morales sonreía desde el altar tras recibir un sonoro aplauso por parte de los asistentes. El papa León XIV designó a Ramos Morales para asumir el cargo de Gónzález Nieves.Natural de Maunabo, Ramos Morales nació el 15 de diciembre de 1952.
1 / 19 | 📷 Entre abrazos y aplausos: así fue la presentación de Eusebio Ramos como arzobispo de San Juan. El saliente arzobispo de la Arquidiócesis de San Juan, monseñor Roberto González Nieves (izquierda), presentó al recién designado nuevo arzobispo, Eusebio Ramos Morales (derecha) durante una conferencia celebrada el 6 de agosto de 2026. - Andrea Guemárez Soto
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Iglesia CatólicaEl VaticanoPapa León XIVFajardoHumacaoBreaking News
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Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
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