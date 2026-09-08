El papa León XIV designa un nuevo obispo coadjutor para la Diócesis de Fajardo-Humacao

1 / 19 📷 Entre abrazos y aplausos: así fue la presentación de Eusebio Ramos como arzobispo de San Juan

El saliente arzobispo de la Arquidiócesis de San Juan, monseñor Roberto González Nieves (izquierda), presentó al recién designado nuevo arzobispo, Eusebio Ramos Morales (derecha) durante una conferencia celebrada el 6 de agosto de 2026.

Andrea Guemárez Soto