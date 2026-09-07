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Muere hombre de 75 años tras ser arrastrado por la corriente en una playa de Arecibo

Lo acompañaba su primo, de 70 años, quien salir con vida del agua

7 de septiembre de 2026 - 4:53 PM

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Las playas con bandera amarilla son Tropical Beach, en Naguabo; Playa Muelle, en Arecibo, y el Balneario Pico de Piedra, en Aguada.
De momento, se desconocen las circunstancias que provocaron que ambos hombres fueran arrastrados por la corriente.
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

Un hombre de 75 años murió este lunes luego de ser arrastrado por las corrientes marinas en una playa que ubica detrás de un negocio en la PR-181, en el sector Islote, en Arecibo.

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La información fue confirmada a El Nuevo Día por Juan Morales Colón, director de la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias (OMME) de Arecibo.

El fallecido fue identificado como Ángel Rosado, de 75 años. Su primo, Víctor Rosado, de 70 años, también fue arrastrado por el agua pero logró salir con vida.

Según Morales, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre la situación a eso de las 2:55 p.m.

Además, explicó que Rosado fue sacado del agua por su primo y recibió maniobras de resucitación, pero este no respondió.

De momento, se desconocen las circunstancias que provocaron que ambos hombres fueran arrastrados por la corriente.

Mantente conectado a El Nuevo Día para el desarrollo de esta noticia.

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