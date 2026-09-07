¿Parecido a las SS? El uniforme de la Fuerza Espacial que Trump publicó en redes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó en sus redes sociales una imagen de que podría ser un nuevo uniforme de los miembros de la Fuerza Espacial de Estados Unidos, lo que generó múltiples críticas en redes sociales por sus similitudes con el traje de las SS del régimen nazi.

El mandatario divulgó en su red, Truth Social, una imagen hecha con inteligencia artificial (IA) del atuendo, que dice inspirarse en la “disciplina y funcionalidad del uniforme de (la película) ‘Starship Troopers’” y que también recuerda al traje del personaje de Darth Vader en la saga Star Wars.

Sin embargo, muchos usuarios en redes sociales señalaron las semejanzas de esta vestimenta, de color negro y que incluye un cinturón, botas hasta la rodilla y un gorro, con el uniforme de las SS nazis.

No está claro si la imagen publicada por Trump es el uniforme definitivo de la Fuerza Espacial o si se trata de una mera propuesta del líder republicano.

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Las redes de Trump

Poco antes, el mandatario había divulgado una imagen de la luna en su perfil de Truth Social con la frase “la luna es nuestra” y una pequeña bandera estadounidense al lado.

A finales de agosto, Trump anunció la creación de la Academia Espacial de Estados Unidos para capacitar y formar a las futuras generaciones de profesionales del sector, en plena expansión del programa espacial.

Según la orden ejecutiva firmada por el presidente, esta academia no solo educará a astronautas, sino también a científicos, ingenieros, operadores, empresarios, funcionarios públicos y combatientes.