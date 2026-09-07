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Emiten advertencias de inundaciones para varios municipios de la isla

Para el pueblo de Vega Baja, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) activó un aviso de inundaciones repentinas

7 de septiembre de 2026 - 1:42 PM

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Mapa muestra la actividad de lluvia en el norte y noroeste de Puerto Rico. (Captura)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió esta tarde advertencias de inundaciones para varios municipios de Puerto Rico.

Al momento, los municipios de Vega Alta, Morovis y Corozal se encuentran bajo advertencia de inundaciones hasta las 3:30 de la tarde, según al dependencia meteorológica. Esto significa que puede que algunas carreteras estén inundadas debido a la precipitación de entre 1 a 2 pulgadas de lluvia.

La agencia recomendó a los ciudadanos que eviten cruzar áreas inundadas y alejarse de terrenos altos antes de que inicie la inundación.

Mientras que para el pueblo de Vega Baja, en específico, también el SNM mantiene activó un aviso de inundaciones repentinas hasta las 4:15 de la tarde, después de registrarse entre una y tres pulgadas de lluvia para esa área. En particular, llamó la atención sobre los niveles en los ríos Cibuco, Indio y Unibón.

De otro lado, los municipios de San Juan, Carolina, Canóvanas, Loíza, y Río Grande se encuentran bajo advertencia de inundaciones hasta las 3:30 de la tarde.

“Inundaciones menores son posibles o están ocurriendo, especialmente en carreteras y áreas urbanas, bajas y de pobre drenaje”, detalló el SNM.

En esos pueblos, se ha registrado entre 1 a 1.5 pulgadas de lluvias.

Los pueblos de Fajardo y Luquillo también están bajo advertencia de inundaciones hasta las 4:15 de la tarde.

“Inundaciones menores son posibles o están ocurriendo, especialmente en carreteras y áreas urbanas, bajas y de pobre drenaje”, informó la agencia.

Para esa área han caído entre 1 a 2 pulgadas de lluvias.

A eso de la 1:01 de la tarde el SNM también emitió una advertencia con vigencia hasta las 4:00 de la tarde para Hatillo, Isabela, Lares, Moca, Quebradillas y San Sebastián.

“A las 1:01 p.m., el radar Doppler indicó fuertes lluvias debido a tormentas eléctricas. Esto provocará inundaciones en zonas urbanas y pequeños arroyos. Se han registrado hasta una pulgada de lluvia”, apuntó el SNM.

“Se esperan precipitaciones adicionales de una a dos pulgadas en la zona. Estas lluvias adicionales causarán inundaciones menores”, agregó.

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Breaking NewsServicio Nacional de MeteorologíaInundaciones
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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