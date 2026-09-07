Se les acaba la fiesta a estafadores de criptomonedas que robaron $240 millones en bitcoin

WASHINGTON — Llevaron a cabo uno de los mayores robos de criptomonedas de la historia de Estados Unidos, engañando a un desconocido para que les entregara bitcoins por valor de más de $240 millones. Intentaron borrar sus huellas digitales y pusieron en marcha un sofisticado plan para blanquear el dinero obtenido.

Y entonces empezó la fiesta.

Los estafadores —una red de jóvenes de entre 18 y 25 años— celebraron el golpe de agosto de 2024 lanzándose a una loca ola de gastos. Compraron flotas de coches deportivos, volaron en jets privados, contrataron guardias de seguridad y alquilaron mansiones en Miami y en los Hamptons. El presunto cabecilla, Malone Lam, de 22 años, se gastó más de $569,000 en una sola noche en una discoteca de Los Ángeles.

Su juerga duró un mes, hasta que agentes del FBI detuvieron a Lam, acusado de haber organizado un ataque de “ingeniería social” contra un residente de Washington D. C. Lam, un singapurense que abandonó los estudios en 3.º de ESO, tiene prevista para el martes una vista sobre el acuerdo de declaración de culpabilidad. Su condena supondría la culminación de la investigación del Gobierno.

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Los cargos contra Lam y otras 17 personas constituyen un ejemplo extremo de un tipo de delito cibernético cada vez más habitual. Las denuncias de fraude en inversiones en criptomonedas presentadas ante el FBI aumentaron casi un 50 % en 2025, mientras que el Gobierno del presidente republicano Donald Trump abandonó en gran medida las medidas reguladoras contra este volátil sector.

El año pasado, el Departamento de Justicia disolvió una unidad dedicada a perseguir los delitos relacionados con las criptomonedas. Mientras tanto, las empresas del sector de las criptomonedas que se quejaron de un trato injusto durante la presidencia del presidente demócrata Joe Biden están disfrutando de la política de no intervención del Gobierno bajo el mandato de Trump, quien obtuvo unos $1,200 millones de sus negocios relacionados con las criptomonedas en 2025.

La investigadora en ciberseguridad Allison Nixon, que lleva años siguiendo la pista a “The Com” —una subcultura clandestina de jóvenes hackers unidos por la “enorme cantidad de dinero” que puede generar el fraude con criptomonedas—, aboga por que se destinen más recursos policiales a perseguirlos.

“Si no aumentamos de verdad los recursos para acabar con esta gente y no lo hacemos más rápido, la situación se va a extender cada vez más”, afirmó.

Los estafadores se hicieron con millones mediante una estafa de “ingeniería social”

Un hombre identificado como “Víctima 7″ en los documentos judiciales se encontraba en su domicilio de Washington el 18 de agosto de 2024 cuando sonó su teléfono. La primera persona que llamó se identificó como un representante de Google que le preguntó por unos intentos de acceso no autorizado a su cuenta. Una segunda persona, que afirmaba pertenecer a la plataforma de intercambio de criptomonedas Gemini, advirtió al hombre de un ataque de malware que afectaba a su monedero de criptomonedas.

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Según la fiscalía, los autores de las llamadas engañaron al hombre para que les diera acceso a su Google Drive y les revelara los códigos de seguridad, lo que permitió a Lam sustraer más de 4,100 bitcoins. Afirmaron que Lam y sus cómplices en las llamadas —Veer Chetal y Jeandiel Serrano— eligieron a este hombre como objetivo porque era un inversor acaudalado y con una larga trayectoria en el mundo de las criptomonedas.

Una grabación privada captó el momento en el que los amigos se dieron cuenta de cuánto dinero acababan de robar, según un vídeo publicado por un conocido investigador privado especializado en delitos relacionados con las criptomonedas, conocido como ZachXBT.

“¡Oh, Dios mío! ¡Me voy a volver loco!“, decía una voz en el vídeo.

Una vez que se hicieron con los ahorros del hombre, recurrieron a especialistas en blanqueo de capitales para blanquear el dinero a través de múltiples plataformas de cambio y convertir la moneda virtual en efectivo emitido por el Estado.

No era la primera estafa de ingeniería social para estos amigos, que se conocieron en foros de videojuegos en línea. Según la fiscalía, desde finales de 2023 habían colaborado en otros robos multimillonarios utilizando un modus operandi similar.

Esta vez, sin embargo, uno de ellos cometió un error que le salió muy caro: Serrano no ocultó su dirección IP cuando creó una cuenta en una plataforma de intercambio de criptomonedas para guardar casi $30 millones en criptomonedas robadas, según la fiscalía. Los investigadores relacionaron la dirección IP con una vivienda en Encino (California) que Serrano tenía alquilada por $47,500 dólares al mes.

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El gasto desmesurado no tardó en llamar la atención

Serrano estaba de vacaciones en las Maldivas cuando los investigadores lo identificaron como sospechoso. Lam se encontraba en Los Ángeles, donde, según las autoridades, él y sus amigos se gastaron 4 millones de dólares en discotecas en un mes. Chetal regaló un Lamborghini a sus padres y escondió una bolsa de viaje llena de $500,000 dólares en efectivo en su lavadora.

La noticia de su golpe de suerte se extendió rápidamente entre los círculos de estafadores de criptomonedas. Una semana después del gran golpe, los padres de Chetal circulaban en coche por Danbury, Connecticut, cuando varios hombres enmascarados les cortaron el paso, les obligaron a salir de su coche nuevo, golpearon al padre de Chetal con un bate de béisbol, metieron a la pareja en una furgoneta y les ataron las manos.

Los secuestradores, procedentes de Miami, tenían la intención de utilizar a los padres de Chetal como moneda de cambio para chantajearlo y obligarle a entregar su parte de las criptomonedas robadas. Pero el plan para pedir el rescate se vino abajo cuando unos testigos avisaron a la policía, que detuvo a los secuestradores.

El FBI se presentó para registrar el piso de Chetal en Brunswick, Nueva Jersey, el 9 de septiembre de 2024, y encontró en su poder $37 millones en criptomonedas robadas. Él accedió a cooperar con la investigación.

Lam también llamaba la atención por gastarse cientos de miles de dólares cada noche en discotecas y por regalar bolsos valorados en decenas de miles de dólares a las mujeres del público. Además, según el FBI, utilizó criptomonedas robadas para comprarse un reloj de $2 millones y más de 30 coches, entre los que se incluían Porsche, Lamborghini y Ferrari personalizados.

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“Este estilo de vida de lujo, con el que tantos jóvenes, tanto hombres como mujeres, solo podían soñar, se basaba simplemente en un fraude”, afirmó el fiscal William Hart durante una reciente vista de imposición de pena contra un coacusado por blanqueo de capitales.

Ferris Bueller se ha pasado de la raya

Serrano llevaba un reloj de $500,000 dólares cuando los agentes del FBI lo detuvieron en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles el 18 de septiembre de 2024. En un primer momento se declaró inocente, pero pronto admitió que tenía aproximadamente $20 millones en criptomonedas robadas al hombre de Washington D. C., según indicaron los fiscales.

Lam fue detenido en una de sus mansiones de Miami el mismo día que Serrano. Según la acusación, un agente de policía fuera de servicio había avisado a Lam de que las autoridades se dirigían a detenerlo.

“Siempre hablábamos de cómo sería si me detuvieran, pero nunca pensamos que sería algo tan descabellado”, dijo Lam a sus colaboradores desde la cárcel en una llamada grabada, según su auto de acusación.

El juez que presidió la comparecencia inicial de Lam ante el tribunal de Miami se mostró asombrado ante el resumen que hizo el fiscal de sus gastos extravagantes.

“Lo único que se me venía a la cabeza era un Ferris Bueller que se hubiera descarriado”, afirmó la magistrada estadounidense Alicia Valle, refiriéndose al protagonista de la película de 1986 “El día libre de Ferris Bueller”, famoso por faltar a clase.

La detención de Lam no puso fin al despilfarro. Ferro, que se declaró culpable el año pasado de un delito de asociación ilícita con fines de extorsión, utilizó fondos sustraídos para sufragar los gastos legales de Lam.

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Los días del Juicio Final

Se ha imputado a dieciocho acusados. Lam sería el undécimo en declararse culpable. En la primera comparecencia de Lam ante el tribunal, un fiscal estimó que las directrices para la imposición de la pena recomendarían una condena de prisión de al menos 14 años en caso de que fuera declarado culpable.

La jueza federal de distrito Colleen Kollar-Kotelly, que preside el caso de Lam, ya ha condenado a tres de sus cómplices. Ha condenado a dos personas implicadas en el blanqueo de capitales a penas de prisión de aproximadamente seis años.

Chetal se declaró culpable de los cargos de conspiración en noviembre de 2024 y está a la espera de que se dicte sentencia. Los cargos contra Serrano siguen pendientes.

Tucker Desmond, que se declaró culpable de destruir pruebas de los delitos cometidos por otros cómplices, fue condenado a libertad condicional. Desmond se disculpó en la vista de sentencia celebrada en marzo, afirmando que “se obsesionó con la imagen del éxito en lugar de convertirse realmente en una persona trabajadora”.

Ferro se negó a dirigirse al tribunal durante la vista de imposición de la pena celebrada en mayo. Su abogado, Kevin Wilson, describió a los coacusados como “jóvenes traviesos”, pero el juez no aceptó eso como excusa.

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