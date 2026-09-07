Multan a un teatro chino por modificar canción patriótica en un espectáculo de comedia

BANGKOK — Las autoridades han multado a dos empresas y han afirmado que uno de los cómicos más conocidos de China había causado un “impacto negativo” en la sociedad, después de que un espectador lo denunciara por cambiar la letra de una canción patriótica durante una actuación.

La Oficina de Cultura y Turismo de la ciudad de Wuhan declaró el lunes que había constatado que el cómico Guo Degang había “tergiversado” una canción patriótica. Multó a la empresa que organizaba la actuación de Guo y al teatro por infringir la normativa sobre actuaciones comerciales. Asimismo, afirmó que “tomará medidas severas” contra el personal implicado, sin especificar en qué consistirán dichas sanciones.

Guo está considerado el intérprete más destacado del país de xiangsheng tradicional, una forma de diálogo cómico chino que recurre a juegos de palabras y rimas. Según informaron los medios locales, las autoridades de Wuhan lo sometieron a investigación en agosto.

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“Las canciones revolucionarias conservan el recuerdo de la Guerra de Resistencia de la nación china y los sentimientos del pueblo. No se puede permitir que ninguna organización ni persona las distorsione o tergiverse”, afirmaron las autoridades en el comunicado en el que anunciaban la multa, en referencia a la resistencia china contra Japón que comenzó en 1937.

La actuación de Guo había sido autorizada previamente por las autoridades de Wuhan, pero el cambio en la letra no lo fue, lo que podría haber infringido la normativa que regula las actuaciones comerciales, según informaron anteriormente los medios de comunicación estatales chinos.

Los medios estatales también afirmaron que Guo utilizó “palabras burlonas” al final de la canción.

La letra pertenece a “Tocando mi querida pipa”, una canción de “La guerrilla del ferrocarril”, una conocida película de la década de 1950 sobre las guerrillas lideradas por los comunistas que lucharon contra las fuerzas japonesas durante la Segunda Guerra Mundial. La pipa es un instrumento de cuerda tradicional chino, similar a un laúd.

Guo se encontraba de gira y, tras el incidente, se cancelaron varios espectáculos. No ha vuelto a actuar en público desde entonces y la página de redes sociales de su compañía ha dejado de actualizarse.

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