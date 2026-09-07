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Nepal guarda un día de luto por los más de 1,300 muertos en inundaciones de agosto

Tíbet y Nepal conmemoran el día número 13 desde la riada, según la tradición hindú sobre los períodos de duelo

7 de septiembre de 2026 - 9:15 AM

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Monjes budistas rezan por las almas de las víctimas de una riada repentina a orillas del río Trishuli, en Devighat. (Niranjan Shrestha)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Katmandú - Nepal celebró un día de luto el lunes para recordar a los fallecidos en las inundaciones del 26 de agosto. Las oficinas gubernamentales bajaron las banderas y las familias concluían los rituales de duelo.

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Nepal y Tíbet conmemoraban el decimotercer día desde las inundaciones, que causaron más de 1,300 muertes y dejaron a unas 5,000 personas desaparecidas, incluidos extranjeros, según la agencia de gestión de desastres de Nepal.

En Nepal, de mayoría hindú, los periodos de duelo duran 13 días, durante los cuales los familiares cercanos permanecen en casa y los parientes los visitan para presentar sus respetos. En el último día se realizan rituales para rezar por las almas de los fallecidos.

Varias personas cuyos familiares siguen desaparecidos celebraron funerales simbólicos. La cremación es un rito final importante en la tradición hindú y, para algunas familias, llevar a cabo la ceremonia incluso sin los cuerpos de sus seres queridos les brinda una sensación de liberación espiritual.

Una imagen de Ganesh Nepali, de 42 años, quien está desaparecido tras las inundaciones repentinas, es cargada por sus familiares durante un funeral simbólico a orillas del río Bagmati, en Katmandú, Nepal.Familiares realizan rituales con una imagen de Ganesh Nepali, de 42 años, quien está desaparecido tras las inundaciones repentinas, durante un funeral simbólico a orillas del río Bagmati, en Katmandú, Nepal. La gente recupera sus pertenencias tras inundaciones repentinas en Nuwakot, Nepal.
1 / 30 | 📷 Despedidas sin cuerpos: Nepal realiza funerales simbólicos tras la riada . Una imagen de Ganesh Nepali, de 42 años, quien está desaparecido tras las inundaciones repentinas, es cargada por sus familiares durante un funeral simbólico a orillas del río Bagmati, en Katmandú, Nepal. - Niranjan Shrestha

El gobierno había designado el lunes como día oficial de luto, y ordenó que todas las oficinas bajaran sus banderas a media asta.

Mientras tanto, los esfuerzos de búsqueda de desaparecidos continuaban, aunque algunos protestaron que no se estaba haciendo lo suficiente.

En Katmandú, familiares se reunieron cerca de las oficinas del primer ministro y de ministerios clave para exigir que el gobierno acelere las tareas de búsqueda y rescate de los cientos de personas que trabajaban en plantas hidroeléctricas y que fueron arrastradas por la crecida del río Bhotekhoshi o quedaron sepultadas por los escombros.

Sumana Shrestha estaba con sus familiares mientras sostenía un cartel con la foto de su esposo de 55 años, de quien no se ha sabido nada desde el día de la inundación.

Su esposo, un geólogo consultor, había prometido regresar a casa después de su turno en la oficina del proyecto de la planta hidroeléctrica Trishuli el día de la inundación. La oficina de dos pisos y medio quedó completamente sepultada por los escombros.

“Estamos aquí porque no hemos sabido de ningún intento de rescate en este proyecto, pero ya han pasado 13 días”, dijo. “Lo único que hemos podido hacer es rezar a Dios y esperar un milagro”.

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Cientos corrieron por sus vidas en el puerto de Gyirong, pero desaparecieron en solo segundos.

Otro manifestante, Mahesh Prasad Shrestha, sostenía una fotografía de su hermano Niraj Shrestha, un ingeniero de 52 años que trabajaba en el mismo sitio. Dijo que las autoridades sólo enviaron una pequeña excavadora en helicóptero al sexto o séptimo día después del desastre, y añadió: “Deberían haber pedido helicópteros grandes de lugares como China o India para traer equipo”.

Las labores de rescate se han concentrado cada vez más en 12 proyectos hidroeléctricos, donde unos 900 trabajadores están desaparecidos y se cree que aproximadamente 500 están atrapados en distintos túneles, indicaron las autoridades. Equipos de rescate especializados de India, China, Corea del Sur y Estados Unidos han estado buscando entre escombros, estructuras dañadas y túneles en los proyectos.

Dos trabajadores nepalíes fueron rescatados de la planta el viernes, y los rescatistas sacaron el sábado a un hombre chino de la instalación.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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