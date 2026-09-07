Hombre armado se abalanza sobre candidata demócrata a la gobernación de Ohio

Washington - Un hombre armado se abalanzó el domingo contra la candidata demócrata a la gobernación de Ohio, Amy Acton, durante un evento de campaña en la Feria de Canfield, hiriendo a varias personas antes de ser detenido por agentes, informó la Patrulla de Caminos del Estado de Ohio.

La Patrulla de Caminos del Estado de Ohio señaló en un comunicado que un hombre, al que identificó como Patrick Havas, de 38 años, se abrió paso a la fuerza entre una multitud, derribando a varios asistentes mientras se acercaba a Acton, la exdirectora de Salud Pública del estado. Llevaba un arma aturdidora y dos pistolas, indicó el comunicado.

El Departamento de Policía del condado de Mahoning informó que se recuperaron dos pistola tras su arresto, y que “nunca se blandieron armas, ni siquiera se desenfundaron”.

Havas fue trasladado a la cárcel del condado y fichado por cargos de alteración del orden público y dos cargos de agresión, señaló el comunicado de la Patrulla de Caminos, añadiendo que no había más detalles disponibles a la espera de una investigación. Los registros judiciales en línea aún no incluían el caso, y de momento se desconoce si Havas cuenta con un abogado.

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El gobernador de Ohio, el republicano Mike DeWine, dijo en un comunicado que el hombre “trató de abrirse paso a empujones” hacia Acton durante un evento en la feria en Canfield, en el noreste de Ohio. “La violencia o la amenaza de violencia en eventos políticos o públicos siempre es inaceptable”, agregó.

Se trata del más reciente episodio de violencia política que sacude a Estados Unidos. La contienda por la gobernación de Ohio es una de las más destacadas en los comicios de este año, mientras las campañas entran en la recta fina antes de las elecciones de noviembre.

Acton se enfrenta al republicano Vivek Ramaswamy, quien ha sacado provecho de su reconocimiento a nivel nacional, sus conexiones con la industria tecnológica y su alianza con el presidente Donald Trump para alcanzar una recaudación récord que ha utilizado para transmitir anuncios publicitarios de cara a las elecciones. Usa sus eventos de campaña y publicidad para criticar a Acton.

Ramaswamy calificó el incidente de inaceptable.

“Los candidatos deberían poder reunirse con los votantes sin tener que preocuparse por amenazas o violencia. Lo que sucedió este día es completamente inaceptable y no tiene cabida en la política, y esperamos que nadie haya resultado herido”, señaló Connie Luck, directora de comunicaciones de Ramaswamy.

Addie Bullock, directora de comunicaciones de la campaña de Acton, dijo en un comunicado que el sospechoso se “abalanzó” hacia Acton. Añadió que la demócrata “siempre dará la cara ante el caos, el odio y la acritud que nos pone unos contra otros”.

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El incidente provocó la condena del senador republicano por Ohio Jon Husted, quien dijo en la red social X que él y su esposa estaban “perturbados por el intento de ataque contra Amy Acton este día en la Feria de Canfield. Estamos agradecidos por la rápida respuesta de las fuerzas del orden. No hay lugar para este tipo de comportamiento, y nunca debe ser tolerado”.

El país ha visto un aumento en la violencia política durante la última década. Eso incluye el tiroteo en 2017 durante un partido de béisbol entre republicanos del Congreso en Alexandria, Virginia; el ataque con un martillo en 2022 contra el esposo de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, en California; el intento de asesinato en 2024 contra el presidente Trump durante un acto de campaña en Pensilvania, y otro durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en abril; y los asesinatos el año pasado de una legisladora estatal demócrata de Minnesota y su esposo, y del analista conservador Charlie Kirk en Utah.

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Los comités políticos federales gastaron más de 40 millones de dólares en seguridad durante el ciclo de campañas 2023-24, el más reciente para el que hay datos disponibles, según un informe de abril de la Public Service Alliance, un grupo no partidista que se centra en la seguridad de los funcionarios públicos.

Antes de postularse a la gobernación, DeWine reclutó a Acton en 2019 para dirigir el Departamento de Salud de Ohio mientras se desempeñaba como profesora de salud pública en la Universidad Estatal de Ohio. A medida que la pandemia de COVID-19 se intensificaba a comienzos de 2020, Acton se convirtió en centro de atención a nivel estatal y nacional, así como en fuente de consuelo para muchos televidentes de las conferencias de prensa diarias del gobernador.

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Gracias a su labor como directora de salud, Acton fue galardonada con el premio Profile in COVID Courage de la John F . Kennedy Library Foundation, el premio Spirit of Columbus de la Columbus Foundation y el mayor reconocimiento para exalumnos de la Universidad Estatal de Ohio el Alumni Medalist Award.

Pero su papel como rostro público de la postura enérgica del gobierno de DeWine contra el virus también le granjeó muchos enemigos, entre ellos legisladores estatales republicanos y residentes de Ohio que se oponían a las restricciones relacionadas con la pandemia.

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