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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Encuentran una persona muerta en un parque en Hato Rey

El cuerpo presentaba una herida en la cabeza y traumas corporales

7 de septiembre de 2026 - 9:39 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En el informe de la Policía se indica que a eso de las 7:40 a.m. de hoy, lunes, María del C. Marrero Álvarez, vecina de Arecibo, chocó su auto Toyota Corolla contra el objeto fijo.
Personal del precinto policíaco de Hato Rey Este se encontraba en la escena pasadas las 9:00 a.m. y el fiscal de turno se dirigía al lugar.
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

La Policía investiga este lunes el hallazgo de una persona sin vida en un parque en Hato Rey.

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De acuerdo con datos preliminares, provistos por la Oficina de Prensa del Cuartel General, poco antes de las 8:00 a.m. se reportó que había una persona con una herida abierta en la cabeza y traumas en el cuerpo en el parque Isabel la Católica, ubicado en la avenida teniente César González, en Hato Rey.

Personal del precinto policíaco de Hato Rey Este se encontraba en la escena pasadas las 9:00 a.m. y el fiscal de turno se dirigía al lugar.

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Policía de Puerto RicoSan JuanHato ReyBreaking News
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