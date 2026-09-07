Encuentran una persona muerta en un parque en Hato Rey
El cuerpo presentaba una herida en la cabeza y traumas corporales
7 de septiembre de 2026 - 9:39 AM
7 de septiembre de 2026 - 9:39 AM
La Policía investiga este lunes el hallazgo de una persona sin vida en un parque en Hato Rey.
De acuerdo con datos preliminares, provistos por la Oficina de Prensa del Cuartel General, poco antes de las 8:00 a.m. se reportó que había una persona con una herida abierta en la cabeza y traumas en el cuerpo en el parque Isabel la Católica, ubicado en la avenida teniente César González, en Hato Rey.
Personal del precinto policíaco de Hato Rey Este se encontraba en la escena pasadas las 9:00 a.m. y el fiscal de turno se dirigía al lugar.
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