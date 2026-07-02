Documentos revelan que Trump ingresó $1,200 millones de sus negocios de criptomonedas

El presidente Donald Trump obtuvo casi 1,200 millones de dólares de sus negocios de criptomonedas el año pasado, según revela una declaración federal publicada el martes, consolidando ganancias mientras que sus inversionistas sufrieron fuertes pérdidas.

Cuando asumió el cargo, estas empresas eran apenas proyectos emergentes. Ahora, sus ingresos ya superan gran parte del extenso portafolio inmobiliario que Trump tardó décadas en construir. Su crecimiento fue impulsado por inversionistas multimillonarios y por la propia decisión de Trump de poner fin a la ofensiva regulatoria federal contra la industria.

Trump recibió más de $500 millones de su empresa World Liberty Financial, dedicada a la venta de nuevos productos de criptomonedas, incluidos los llamados “tokens de gobernanza”, según el informe anual obligatorio presentado ante la Oficina de Ética Gubernamental. El documento también muestra que otro negocio de criptomonedas, CIC Digital LLC, obtuvo más de 600 millones de dólares gracias a la venta de monedas conmemorativas tipo “meme” con la imagen del presidente.

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Tanto los tokens como las monedas han perdido gran parte de su valor desde que fueron vendidos.

1 / 7 | Un recorrido por el Washington D.C. de Donald Trump: así el presidente deja su huella en la capital de Estados Unidos. Esta combinación de imágenes muestra la plaza "Black Lives Matter" en la calle 16, NW, cerca de la Casa Blanca, el 10 de marzo de 2025 (arriba), cuando se empezaban a retirar los carteles y las marcas, y el 1 de abril de 2025, una vez finalizados los trabajos. 1 / 7 Un recorrido por el Washington D.C. de Donald Trump: así el presidente deja su huella en la capital de Estados Unidos Esta combinación de imágenes muestra la plaza "Black Lives Matter" en la calle 16, NW, cerca de la Casa Blanca, el 10 de marzo de 2025 (arriba), cuando se empezaban a retirar los carteles y las marcas, y el 1 de abril de 2025, una vez finalizados los trabajos. Compartir

Trump también ganó millones de dólares el año pasado mediante la venta de Biblias, zapatillas deportivas y otros artículos de marca Trump, en otra práctica sin precedentes para un presidente de Estados Unidos. Solo la venta de relojes con la marca Trump generó $4.7 millones.

El formulario de divulgación financiera, de 927 páginas, ofrece un panorama contundente —aunque incompleto— del enorme crecimiento del patrimonio del presidente desde que asumió el cargo en enero del año pasado, gracias a una red de intereses empresariales, muchos de los cuales se han beneficiado de las políticas impulsadas por su propia administración. Trump ha insistido en que son sus hijos quienes administran sus finanzas, pero ese esquema no cumple con las medidas de prevención de conflictos de interés que habían adoptado sus predecesores recientes.

La revista Forbes estima la fortuna de Trump en $6,000 millones de dólares, frente a los $2,300 millones estimados en 2024.

El negocio de Trump crece en el extranjero

El auge de las criptomonedas frente al sector inmobiliario de Trump resulta especialmente llamativo porque fue precisamente el éxito de sus propiedades lo que utilizó como principal argumento para llegar a la presidencia. También llama la atención porque ese negocio tradicional igualmente experimentó un fuerte crecimiento el año pasado. Trump obtuvo decenas de millones de dólares en comisiones gracias a una serie de nuevos acuerdos para hoteles, complejos turísticos y condominios en el extranjero, lo que representa la mayor expansión inmobiliaria de la historia de la empresa familiar desde su fundación hace un siglo.

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Muchos de esos países estaban negociando con Estados Unidos asuntos como aranceles, ayuda militar y otros temas relevantes al mismo tiempo que cerraban acuerdos con la empresa de la familia Trump.

Una propiedad en los Emiratos Árabes Unidos generó $10.4 millones para el negocio de Trump el año pasado. Otra en Arabia Saudita, desarrollada por una empresa inmobiliaria cercana a la familia gobernante, aportó $9 millones. Además, proyectos en Bucarest (Rumania) y en Catar le generaron $5 millones cada uno.

Una de sus propiedades más emblemáticas en Estados Unidos, Mar-a-Lago, en Florida, también registró un importante crecimiento.

Trump obtuvo $77 millones de esa propiedad, un aumento del 50 % respecto al año anterior, cuando aún era un ciudadano común, impulsado por la llegada de jefes de Estado y empresarios durante su nuevo mandato.

El informe de divulgación no incluye cifras de ganancias netas, sino únicamente ingresos, por lo que no es posible determinar cuánto dinero obtuvo realmente en beneficios.

Trump, ahora un magnate de las criptomonedas

Trump declaró el miércoles que la mayor parte de sus ganancias del año pasado provino del mercado bursátil y que simplemente se benefició de la buena marcha de las inversiones.

“Todos estamos obteniendo ganancias”, afirmó. “Yo estoy ganando dinero porque tengo mucho dinero y mucho efectivo”.

Sin embargo, las criptomonedas fueron claramente su principal fuente de ingresos durante el año, en parte gracias a sus propias decisiones tras asumir el cargo, promoviendo políticas favorables para el sector y revirtiendo la ofensiva regulatoria impulsada por la administración de Joe Biden.

Aun así, los reguladores siguen mostrando preocupación. Antes de que World Liberty comenzara a vender sus «tokens de gobernanza», habían advertido sobre este nuevo tipo de activo digital, señalando que, a diferencia de las acciones, estos tokens no otorgan participación en la empresa emisora, sino únicamente derechos de voto sobre determinadas políticas corporativas, además de ser difíciles de valorar.

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A pesar de ello, los compradores acudieron masivamente, entre ellos un multimillonario chino que gastó $75 millones en estos tokens y $200 millones en las monedas conmemorativas. En febrero del año pasado, una demanda federal que lo acusaba de engañar a inversionistas fue suspendida antes de resolverse mediante el pago de una multa de $10 millones.

El multimillonario, Justin Sun, ha negado repetidamente que sus inversiones en negocios de Trump tuvieran relación alguna con su caso ante las autoridades federales, mientras que World Liberty ha rechazado cualquier insinuación de conflicto de interés.

Mientras tanto, los inversionistas han visto desplomarse el valor de sus activos vinculados a Trump.

El precio de los tokens de World Liberty ha caído un 80 % desde que comenzaron a cotizar en septiembre. Por su parte, las monedas conmemorativas de Trump, que llegaron a superar los 74 dólares poco después de su lanzamiento en enero de 2025, ahora se venden por apenas 1,68 dólares.

Casa Blanca afirma que Trump actúa en beneficio del interés público

La Casa Blanca ha reiterado que Trump colocó sus negocios en un fideicomiso administrado por sus hijos, que él no participa en las decisiones empresariales y que no existe ningún problema ético.

“Ni el presidente ni su familia han participado jamás —ni participarán— en conflictos de interés", declaró la portavoz Anna Kelly. “Todas las acciones del presidente Trump y de su administración se toman en beneficio del pueblo estadounidense”.

La empresa matriz de los negocios de Trump, la Trump Organization, ha sostenido que sus acuerdos internacionales fueron firmados con compañías privadas y no con gobiernos.

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Sin embargo, resulta difícil determinar qué puede considerarse realmente privado en países gobernados por regímenes autoritarios, familias reales o sistemas de partido único.

En el caso de un nuevo complejo turístico de Trump en Vietnam, el informe indica que el presidente recibió 5 millones de dólares el año pasado, después de que el gobernante Partido Comunista enviara a su viceprimer ministro para aprobar el proyecto y, según The New York Times, desplazara a agricultores de sus tierras para facilitar la construcción.

Es prácticamente imposible determinar si estos acuerdos influyeron en cambios en la política exterior de Estados Unidos favorables a esos países, pero lo cierto es que todos obtuvieron lo que buscaban.

Vietnam consiguió alivio en los aranceles. Catar obtuvo acceso a tecnología estadounidense avanzada que antes tenía restringida. Y Arabia Saudita logró la venta de aviones de combate estadounidenses que llevaba años intentando adquirir.

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