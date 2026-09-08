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Monitoreo diario: La Plata registra nuevo descenso mientras Carraízo se mantiene bajo “observación”

Siete de los 19 embalses monitoreados registraron descensos en las últimas 24 horas

8 de septiembre de 2026 - 7:38 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El mayor aumento se produjo en Fajardo, que ganó 18 centímetros y alcanzó los 46.95 metros. (Carlos Rivera Giusti/GFR Media)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

De los 19 embalses monitoreados por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), nueve registraron aumentos en sus niveles durante las últimas 24 horas, siete reflejaron descensos y tres se mantuvieron sin cambios, según el informe de las 5:00 a.m. de este martes.

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Entre las reducciones figura el embalse La Plata, que bajó seis centímetros y se ubicó en 44.40 metros. Con esa lectura, permanece dentro de la categoría de “ajustes operacionales”.

Mientras, la AAA reportó a esa misma hora que Carraízo había bajado cuatro centímetros, de 38.87 a 38.83 metros. No obstante, a las 6:45 a.m., una lectura del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) lo situaba nuevamente en 38.874 metros, prácticamente al mismo nivel del lunes.

Carraízo aún se mantiene bajo “observación” por encima del umbral de 38.50 metros que marca la entrada al nivel de “ajustes operacionales”.

Niveles de los embalses, según los datos publicados por la AAA a las 5:00 a.m. de este martes, 8 de septiembre de 2026.
Niveles de los embalses, según los datos publicados por la AAA a las 5:00 a.m. de este martes, 8 de septiembre de 2026. (AAA)

De acuerdo con la gráfica de la AAA, el mayor aumento se produjo en Fajardo, que ganó 18 centímetros y alcanzó los 46.95 metros. Le siguió Patillas, con un incremento de 12 centímetros, hasta 65.93 metros.

Río Blanco y Loco subieron nueve centímetros cada uno, hasta 25.12 metros y 69.66 metros, respectivamente. Mientras, Guineo aumentó siete centímetros, hasta 902.27 metros.

Carite, Guayo y Caonillas ganaron cuatro centímetros cada uno y se situaron en 542.01 metros, 442.50 metros y 251.41 metros, respectivamente. Matrullas, por su parte, subió tres centímetros, hasta 734.38 metros.

Del lado de los descensos, Dos Bocas presentó la mayor reducción, con una baja de 11 centímetros, hasta 89.84 metros, seguido por Lucchetti, que perdió 10 centímetros y se situó en 171.23 metros.

Trece de los 19 embalses monitoreados por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) registraron descensos en sus niveles este martes. El embalse Cidra perdió dos centímetros desde el lunes y se ubicó en 400.10 metros.El embalse de Cidra abastece de agua potable al municipio y también a sectores de Aguas Buenas, Caguas y Cayey.
1 / 10 | Menos agua en Cidra: así luce el lago en medio de la sequía. Trece de los 19 embalses monitoreados por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) registraron descensos en sus niveles este martes. - Suministrada

Guayabal descendió cinco centímetros, hasta 102.77 metros; Cerrillos bajó tres centímetros, hasta 167.43 metros; y Toa Vaca disminuyó un centímetro, hasta 147.17 metros.

Por su parte, Cidra, Garzas y Guajataca no registraron cambios y permanecieron en 400.16 metros, 736.06 metros y 195.91 metros, respectivamente.

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ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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