Monitoreo diario: La Plata registra nuevo descenso mientras Carraízo se mantiene bajo “observación”
Siete de los 19 embalses monitoreados registraron descensos en las últimas 24 horas
8 de septiembre de 2026 - 7:38 AM
8 de septiembre de 2026 - 7:38 AM
De los 19 embalses monitoreados por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), nueve registraron aumentos en sus niveles durante las últimas 24 horas, siete reflejaron descensos y tres se mantuvieron sin cambios, según el informe de las 5:00 a.m. de este martes.
Entre las reducciones figura el embalse La Plata, que bajó seis centímetros y se ubicó en 44.40 metros. Con esa lectura, permanece dentro de la categoría de “ajustes operacionales”.
Mientras, la AAA reportó a esa misma hora que Carraízo había bajado cuatro centímetros, de 38.87 a 38.83 metros. No obstante, a las 6:45 a.m., una lectura del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) lo situaba nuevamente en 38.874 metros, prácticamente al mismo nivel del lunes.
Carraízo aún se mantiene bajo “observación” por encima del umbral de 38.50 metros que marca la entrada al nivel de “ajustes operacionales”.
De acuerdo con la gráfica de la AAA, el mayor aumento se produjo en Fajardo, que ganó 18 centímetros y alcanzó los 46.95 metros. Le siguió Patillas, con un incremento de 12 centímetros, hasta 65.93 metros.
Río Blanco y Loco subieron nueve centímetros cada uno, hasta 25.12 metros y 69.66 metros, respectivamente. Mientras, Guineo aumentó siete centímetros, hasta 902.27 metros.
Carite, Guayo y Caonillas ganaron cuatro centímetros cada uno y se situaron en 542.01 metros, 442.50 metros y 251.41 metros, respectivamente. Matrullas, por su parte, subió tres centímetros, hasta 734.38 metros.
Del lado de los descensos, Dos Bocas presentó la mayor reducción, con una baja de 11 centímetros, hasta 89.84 metros, seguido por Lucchetti, que perdió 10 centímetros y se situó en 171.23 metros.
Guayabal descendió cinco centímetros, hasta 102.77 metros; Cerrillos bajó tres centímetros, hasta 167.43 metros; y Toa Vaca disminuyó un centímetro, hasta 147.17 metros.
Por su parte, Cidra, Garzas y Guajataca no registraron cambios y permanecieron en 400.16 metros, 736.06 metros y 195.91 metros, respectivamente.
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